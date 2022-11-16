Сніг, сильні дощі та ожеледиця на дорогах: прогноз погоди в Україні на четвер, 17 листопада

Четвер, 17 листопада, в Україні буде багатим на опади у вигляді снігу та дощу.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, 17 листопада у західних, північних, місцями центральних областях очікується мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, на решті території помірні, вдень у південних областях місцями значні дощі.

Вітер північно-східний, в південно-східній частині південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°, на Закарпатті та в Криму 10-15°, у північних та більшості західних областей протягом доби від 2° тепла до 3° морозу.

У Києві та області 17 листопада також ітиме мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура протягом доби близько 0°.

Раніше народний синоптик Стас Щедрін повідомив, що Україну накриє потужний сніжний циклон. Так, за його прогнозом, 17-19 листопада по всій країні очікуються дуже сильні снігопади, хуртовин, на півдні дощі, 18-19 листопада з грозами. За словами синоптика, навіть зимою не часто випадає стільки снігу, як може намести найближчими днями.

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В Укргідрометцентрі також попередили українців про сніг та мороз 17-20 листопада. Так, за прогнозами синоптиків, в Україні очікується поступове зниження температури 17-18 листопада до 1-6° морозу, 19-20 листопада місцями до 8-10° морозу.

Також місцями можливе налипання мокрого снігу та посилення вітру до 15-18 м/с, на дорогах країни ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

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