Сніг та нічні морози: Херсонську область накриє арктичний циклон

Синоптики попереджають про різке похолодання.

У Херсонській області від 21 по 23 грудня очікується зниження температури до -14 градусів вночі.

Про це повідомили на сторінці Херсонського обласного центру з гідрометеорології у Facebook.

У повідомленні йдеться, що у зв’язку з насуванням холодного арктичного циклону по всій території Херсонської області очікується значне зниження температури повітря. Зокрема, вночі температура знизиться до -14 градусів, вдень буде до 6 градусів морозу. Також очікуються невеликий сніг та пориви північно-західного вітру 17-22 м/с.

Раніше стало відомо, що до України прийдуть люті морози: суттєве похолодання почнеться вже від завтра, 21 грудня. У середу мороз посилиться, втім до вихідних вони мають ослабнути.

Погода в Україні: від завтра почнеться суттєве похолодання

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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