Сніг у листопаді та "плюс" у грудні: українцям дали несподіваний прогноз до Нового року

Сніг у листопаді та "плюс" у грудні: українцям дали несподіваний прогноз до Нового року

Початок листопада буде дощовим.

Погода в Україні у листопаді буде зимовою - очікується сніг. А от у грудні буде "плюс" .

Про це розповів народний синоптик із Каменя–Каширського Володимир Деркач, пише видання "Полісся".

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За даними синоптика, впродовж майже усієї першої декади листопада в Україні дощитиме і поступово знижуватиметься температура повітря. Лише наприкінці може знову трохи потепліти.

Після цього погода почне змінюватися, очікується похолодання і вже в третій декаді у нічний час ймовірні морози. Наприкінці листопада варто очікувати навіть мокрого снігу.

Синоптик каже, що грудень розпочнеться з прохолоди, також можливі невеликі опади. Ночі будуть морозними, а дні здебільшого минуть зі знаком "плюс".

На Миколая, 19 грудня, як прогнозує синоптик, очікується короткотривале зниження температури. Кінець грудня здивує українців денним теплом та нічними морозами.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, до якої зими готуватися українцям.

Українцям також розповіли, чи буде сніг на зимові свята.

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