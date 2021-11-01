Сніг у листопаді та "плюс" у грудні: українцям дали несподіваний прогноз до Нового року

Початок листопада буде дощовим.
Погода в Україні у листопаді буде зимовою - очікується сніг. А от у грудні буде "плюс" .
Про це розповів народний синоптик із Каменя–Каширського Володимир Деркач, пише видання "Полісся".
За даними синоптика, впродовж майже усієї першої декади листопада в Україні дощитиме і поступово знижуватиметься температура повітря. Лише наприкінці може знову трохи потепліти.
Після цього погода почне змінюватися, очікується похолодання і вже в третій декаді у нічний час ймовірні морози. Наприкінці листопада варто очікувати навіть мокрого снігу.
Синоптик каже, що грудень розпочнеться з прохолоди, також можливі невеликі опади. Ночі будуть морозними, а дні здебільшого минуть зі знаком "плюс".
На Миколая, 19 грудня, як прогнозує синоптик, очікується короткотривале зниження температури. Кінець грудня здивує українців денним теплом та нічними морозами.
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