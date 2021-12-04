Снігом засипатиме південь, схід та захід: прогноз погоди на неділю, 5 грудня

Снігом засипатиме південь, схід та захід: прогноз погоди на неділю, 5 грудня

Уночі буде до 2-7 градусів морозу, а в Карпатах і до 10 градусів нижче нуля.

У неділю, 5 грудня, в різних регіонах України йтиме сніг – переважно мокрий чи з дощем. На дорогах очікується ожеледиця.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Уночі в південно-східній частині мокрий сніг, удень у західних областях невеликий мокрий сніг з дощем. У цих регіонах буде слизько, на дорогах місцями ожеледиця.

На решті території без опадів опадів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7 градусів морозу, дещо тепліше на узбережжі морів - 0…+3 градуси. Вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, у південній частині 3-8 градусів тепла.

У Києві в неділю без опадів, пізно ввечері почне сніжити. Температура вночі 3-5 градусів морозу, вдень 0-2 градуси тепла. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

У Київській області без опадів. Пізно ввечері в неділю піде сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7 градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

У Карпатах справжня зима - невеликий сніг, температура весь час нижче нуля: вночі 5-10 градусів морозу, вдень 0-5 градусів морозу.

Прогноз погоди в Україні на 5 грудня 2021 року / Укргідрометцентр

Погода на цих вихідних – погодна експертка Фрося Мельник

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