Снігопад на добу: у Миколаєві та області чекають на різке погіршення погодних умов

Снігопад на добу: у Миколаєві та області чекають на різке погіршення погодних умов

Сніг почне йти вранці понеділка.

Від п'ятої години ранку понеділка, 24 січня, і до ранку вівторка, 25 січня, у Миколаєві та області йтиме мокрий сніг, сніг, можлива хуртовина.

Про це попереджають надзвичайники, поліція, "Експлуатаційне лінійне управління автошляхів" Миколаєва.

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"Чергова служба "ЕЛУ автодоріг" заздалегідь розпочне обробку автошляхів реагентами. Для вчасного прибирання снігу та усунення сніжного накату "ЕЛУ автодоріг" закликає не залишати автомобілі біля бордюрів, спусків, підйомів, перехресть. Просимо з розумінням віднестися до прогнозованого погіршення погодних умов. Безпеку на шляхах міста робимо разом!", - ідеться в повідомленні.

Тим часом до України насуваються міцні морози. Найхолоднішою цього тижня буде ніч проти середи.

Метеозалежність: країною пройде арктична хвиля – температурні позначки опустяться до -18 вночі

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