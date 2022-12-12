Снігопад та вітер обірвав ліній електропередачі та повалив опори на Волині

Про це інформує ПрАТ «Волиньобленерго».

Унаслідок проходження холодного атмосферного фронту, поривів вітру, снігопаду та налипання мокрого снігу значні обриви ліній електропередачі та повалені опори, що спричинили масові знеструмлення в мережах Ковельського та Камінь-Каширського районів (Камінь-Каширська, Ратнівська, Любешівська, Любомльська, Ковельська, Старовижівська та Маневицька громади).

Найбільше через негоду постраждали електромережі на території Ратнівської та Любомльської громад.

Служби «Волиньобленерго» працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання споживачів та ліквідації наслідків негоди.

До аварійно-відновлювальних робіт залучено 34 бригади, які працюють для повного відновлення електропостачання споживачів.

Інформуємо, що служби ДСНС України попереджали про погіршення погодних умов на території Західної України. Наразі негода не вщухає.

«Просимо волинян зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та підтримувати один одного. У період воєнного стану детальна інформація про проведення робіт є інформацією з обмеженим доступом згідно З постановою НКРЕКП «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об’єктів критичної інфраструктури» N 349 від 26.03.2022 року та рекомендацій Міністерства енергетики України», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше у Львові лютувала негода. Через негоду зафіксовано 8 обривів електромереж ЛКП "Львівсвітла". На місцях працювали аварійні бригади.

Негода зірвала графік руху поїздів "Укрзалізниці".

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