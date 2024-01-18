Снігопади, сильні пориви вітру та ожеледиця: рівень споживання електроенергії різко зріс (графік)

В "Укренерго" нагадують про ощадливе споживання електроенергії.
Показники споживання електроенергії вдень 18 січня значно підвищилися та продовжують стрімко зростати. Погода підготувала нові випробування – снігопади, сильні пориви вітру та ожеледицю, а за таких погодних умов збільшується споживання електрики.
В "Укренерго" зробили попередження українцям.
Повітряна тривога вранці 18 січня по всій країні вплинула на несуттєве зменшення споживання, але вже пообіді графік знову почав рости.
"Диспетчерський центр "Укренерго" попереджає про дефіцит від 8:00 до 20:00 у 3%. Для покриття, здавалося б, незначних відсотків дефіциту необхідно задіяти додаткову потужність, еквівалентну роботі великої теплової електростанції. Тим часом два енергоблоки великих ТЕС виведені в аварійний ремонт, гідроелектростанції, як і вчора, не можуть безлімітно використовувати водні ресурси, також сонячні електростанції малоефективні через хмарність і снігопади", – йдеться у повідомленні.
В "Укренерго" нагадують про ощадливе споживання електроенергії. Це – важливий складник збалансованості енергоживлення країни.
- не вмикайте обігрівачі та кондиціонери в офісах і помешканнях;
- не користуйтеся одночасно кількома потужними електроприладами, як-от пральна машина, пилосмок, бойлер, електроплита, чайник тощо;
- подбайте про бережне використання світла, залишаєте кімнату – не забувайте про вимикач.
На бізнес і промисловість припадає половина споживання країни, тому їхня економія також дуже важлива:
- варто зменшити освітлення реклами, вітрин, вивісок, гірлянд, особливо у вечірні години від 18:00 до 20:00;
- переглянути виробничі процеси з урахуванням ощадливого споживання електрики.
Нагадаємо, взимку навантаження на енергосистему зростає. За поточний тиждень січня цей рівень споживання – найвищий, попередили в "Укренерго".
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