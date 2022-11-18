Снігопади та рвучкий вітер: синоптики попередили про складну погоду в Україні на вихідних, 19-20 листопада

Вихідними, 19-20 листопада, в Україні очікуються складні погодні умови - снігопади, поривчастий вітер, місцями налипання мокрого снігу та ожеледь. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Прогноз від Укргідрометцентру

Так, за прогнозами синоптиків, 19-20 листопада у західних областях вночі очікується помірний, вдень невеликий сніг. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу, на Закарпатті від 1° морозу до 4° тепла. У північних, центральних, східних областях помірний, вночі значний сніг, вдень у центральних та східних областях з переходом у дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла (на сході країни 5-10° тепла), в Кіровоградській, Дніпропетровській областях вночі близько 0°, вдень 7-12° тепла.

У південній частині помірні, вночі значні дощі, температура вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°, в Криму до 16°. В Україні, крім півдня, на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний , 7-12 м/с, у східних та південно-східних областях, вдень пориви 15-20 м/с.

У Києві 19 листопада очікуються ускладнення погоди: вночі значний сніг, вдень помірний мокрий сніг та налипання мокрого снігу, протягом доби очікується приріст снігового покриву 10-15 см, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). Ускладнення погоди призведе до порушення руху транспорту на дорогах і вулицях.

Прогноз від Діденко

Як прогнозує Наталія Діденко, до України йде черговий південний циклон. Тому 19 листопада очікуються практично повсюди в країні складні погодні умови.

Так, за даними синоптикині, на заході, півночі України та на Вінниччині випадатиме сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледиця, навіть часом хуртовини через сильний вітер. На решті території України буде переважно дощ та сильний також вітер. Вдень у суботу циклон відсунеться, опади притихатимуть. Вітер північно-східного напрямку досягне штормових поривів, до 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря, за словами Діднеко, продемонструє неймовірний контраст - від 15-17° тепла на крайньому півдні та в Приазов'ї до 5° морозу в західних областях України.

У Києві найближчої ночі та 19 листопада вранці очікується сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, ожеледиця, іноді хуртовини, сильний вітер. Протягом дня циклон пожене далі, тому опади в Києві притихнуть, але залишиться рвучкий вітер, додає синоптикиня.

Варто зазначити, що 17 листопада вже засніжило у Києві, Карпатах, Сумській, Чернігівській та інших областях країни. Зокрема у Карпатах намело понад пів метра снігу.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що до України слідом за снігопадами прийдуть сильні морози. Так, за прогнозами синоптиків, в країні до кінця тижня побільшає "мінусів". Вихідними, 19-20 листопада, стане ще холодніше - місцями до 8-10° морозу.

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