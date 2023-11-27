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Сніговий апокаліпсис на Одещині: в ОВА повідомили про рятувальні операції та розчищення доріг (фото)

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Сніговий апокаліпсис на Одещині: в ОВА повідомили про рятувальні операції та розчищення доріг (фото)

Ситуація на Одещині Фото: Олег Кіпер/Одеська ОДА (ОВА)

Ситуація на шляхах області покращується.

Через снігопади, сильний вітер та ожеледицю на Одещині рятувальники визволили зі снігових пасток вже 1927 людей, з них врятували 138 дітей. 

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про це 27 листопада.

Щодо автівок, які затрягли через буревій на дорогах, то наразі відбуксовано 538 транспортних засобів, з них 18 автобусів та 12 карет швидких. 

Ситуація на Одещині Фото: Олег Кіпер/Одеська ОДА (ОВА) / ©
Ситуація на Одещині Фото: Олег Кіпер/Одеська ОДА (ОВА)

Кіпер заявив, що для розчищення доріг залучено 218 техніки ДСНС та понад 800 осіб.

За його словами, ситуація в Одещині покращується, зокрема через стабілізацію погодних умов і меншу кількість відчайдушних людей, що вирішили суперечити стихії і будь-що вирушати в дорогу. 

Ситуація на Одещині Фото: Олег Кіпер/Одеська ОДА (ОВА) / ©
Ситуація на Одещині Фото: Олег Кіпер/Одеська ОДА (ОВА)

"Робимо все можливе, аби якомога швидше завершити всі рятувальні операції. Залишайтеся в безпеці, без нагальної потреби не виходьте з дому, дайте можливість рятувальникам, поліцейським, енергетикам, комунальникам завершити роботу", - додав Кіпер.

Ситуація на Одещині Фото: Олег Кіпер/Одеська ОДА (ОВА) / ©
Ситуація на Одещині Фото: Олег Кіпер/Одеська ОДА (ОВА)

Нагадаємо, ситуація в Одесі, що склалася через негоду, наразі складна. Там багато будинків залишились без світла та водопостачання, буревій повалив десятки дерев. Також у місті не працює частина електротранспорту.

Повідомляють і про людські жертви під час негоди. До прикладу, у Щепному провулку Одеси виявили тіло чоловіка з переохолодженням, а на автобусній зупинці на Академіка Лазарєва виявили тіло жінки.

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Дата публікації
Перегляди
188
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