Сніг і мороз 11 градусів: синоптикиня шокувала датою, до якої триматиметься зимова погода

Білка. / © УНІАН

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В Україні протягом цього тижня затримається холодне повітря, що надійшло з півночі. Весняне тепло почне повертатись не раніше кінця тижня.

Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі “NV”.

“Поки утримується повітряна маса арктичного походження. До суботи вона зберігатиме свої позиції”, - розповіла вона.

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Саме це зумовить холодні дні та нічні заморозки. Трохи коливатиметься атмосферний тиск через атмосферні фронти, які надходять до України.

За її словами, 9 квітня опади припинятимуться, але не по всій країні. Ба більше - 10−11 квітня очікується атмосферний фронт з північного заходу, який принесе помірний мокрий сніг. Так, 12 квітня будуть дощ та мокрий сніг - вночі у західних, Вінницькій, Житомирській та Одеській областях, а вдень - на півдні та в Карпатах.

Температура повітря цього тижня переважатиме “не дуже приємна”, каже експертка. Адже поки що залишаються нічні заморозки у повітрі: 0…-5 градусів, а в Карпатах −6…−11. Вдень по країні всього лише +1…+4, на півдні та південному сході повітря прогріється +9.

Птуха наголошує, що про себе нагадає ожеледиця на дорогах західних та частково північних і центральних областей.

“Цей тиждень у нас дійсно холодний. Зате потім — довгоочікуване тепло. Починаючи з суботи, 12 квітня, температура поповзе догори”, - наголосила Птуха.

Як повідомлялося, у квітні до Карпат повернулася справжня зима. На горі Піп Іван фіксують мороз 18 градусів.

Дата публікації 19:59, 07.04.25 Кількість переглядів 12 До неділі тепла не буде?! Шокувальний прогноз на тиждень!