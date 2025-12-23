Сніг і морози наступають: коли в Україні різко зміниться погода

Білка. / © Pexels

Наприкінці цього року та з початком 2026-го в Україні вже буде справжня зима з морозами та снігом.

Про це розповіла начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня в коментарі “Погода УНІАН”.

З її словами, вже від 24 грудня відбудеться перехід температурного режиму на зимовий. Як вночі, так і вдень розпочнуться морози. Похолодання відбуватиметься завдяки надходженню холодного арктичного повітря з північних районів Європи та навіть з Білого моря.

"Надалі цей процес збережеться і наступного тижня. Тобто й до Нового року, і на початку наступного року", - наголосила експертка.

У перші дні нового року середньодобова температура буде мінусова, тому "це означає, що це вже справжня зима прийде до нас".

"Поки що цього тижня ми очікуємо на найнижчі температури, мінімальні, вночі - в межах від -3° до -10°. На лівобережжі місцями -10...-12°, можливо, навіть і -15°, якщо прояснюватиме. Але це вже на початку наступного тижня", - розповіла Голеня.

Денна температура очікується в межах від 0° до -6°, на сході та північному сході може бути до -9°...-10°. За словами метеорологині, 23 грудня місцями може пролітати невеликий сніг, але 24-25-го зниження температури, тобто перехід на мороз, відбудеться без снігу.

"А ось починаючи від 26-го і до кінця тижня, і наступного тижня, практично до Нового року, заходитимуть атмосферні фронти з північного заходу, тому очікуємо на невеликий та помірний сніг, і утворення снігового покриву на території України", - сказала Голеня.

За даними синоптикині, спочатку очікується невеликий - від 1 до 8 сантиметрів, а згодом місцями він може бути і 10-15 см.

Як повідомлялося, цього року в Україні Різдво, 25 грудня, буде з морозом. Крім того, на Святвечір відчутно похолодає. Морози створять справжню зимову атмосферу.

Синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха також дала прогноз погоди на Різдво, 25 грудня. З її слів, від 24 грудня, температури почнуть знижуватися. Очікується вплив поля підвищеного атмосферного тиску, що формуватиме більш зимовий характер погоди.