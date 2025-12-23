ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
34
Час на прочитання
2 хв

Сніг і морози наступають: коли в Україні різко зміниться погода

Синоптикиня заявила, що до України нарешті йде справжня зима.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Білка.

Білка. / © Pexels

Наприкінці цього року та з початком 2026-го в Україні вже буде справжня зима з морозами та снігом.

Про це розповіла начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня в коментарі “Погода УНІАН”.

З її словами, вже від 24 грудня відбудеться перехід температурного режиму на зимовий. Як вночі, так і вдень розпочнуться морози. Похолодання відбуватиметься завдяки надходженню холодного арктичного повітря з північних районів Європи та навіть з Білого моря.

"Надалі цей процес збережеться і наступного тижня. Тобто й до Нового року, і на початку наступного року", - наголосила експертка.

У перші дні нового року середньодобова температура буде мінусова, тому "це означає, що це вже справжня зима прийде до нас".

"Поки що цього тижня ми очікуємо на найнижчі температури, мінімальні, вночі - в межах від -3° до -10°. На лівобережжі місцями -10...-12°, можливо, навіть і -15°, якщо прояснюватиме. Але це вже на початку наступного тижня", - розповіла Голеня.

Денна температура очікується в межах від 0° до -6°, на сході та північному сході може бути до -9°...-10°. За словами метеорологині, 23 грудня місцями може пролітати невеликий сніг, але 24-25-го зниження температури, тобто перехід на мороз, відбудеться без снігу.

"А ось починаючи від 26-го і до кінця тижня, і наступного тижня, практично до Нового року, заходитимуть атмосферні фронти з північного заходу, тому очікуємо на невеликий та помірний сніг, і утворення снігового покриву на території України", - сказала Голеня.

За даними синоптикині, спочатку очікується невеликий - від 1 до 8 сантиметрів, а згодом місцями він може бути і 10-15 см.

Як повідомлялося, цього року в Україні Різдво, 25 грудня, буде з морозом. Крім того, на Святвечір відчутно похолодає. Морози створять справжню зимову атмосферу.

Синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха також дала прогноз погоди на Різдво, 25 грудня. З її слів, від 24 грудня, температури почнуть знижуватися. Очікується вплив поля підвищеного атмосферного тиску, що формуватиме більш зимовий характер погоди.

Дата публікації
Кількість переглядів
34
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie