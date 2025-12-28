Сніг, хуртовини та штормовий вітер: погода на 29 грудня

До України прийшла справжня зима / © pexels.com

У понеділок, 29 грудня, помірний сніг очікується по всій Україні, лише вдень на заході, південному заході країни місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

За даними синоптиків, вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, на Правобережжі, крім Закарпаття, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина.

Температура вночі 1-6° морозу, в Карпатах до 9° морозу; вдень від 4° морозу до 1° тепла, на крайньому півдні 1-4° тепла.

Погода в Києві

В Києві 29 грудня сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с, хуртовина. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

Раніше синоптики повідомили про погоду до кінця року.