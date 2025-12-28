- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 88
- Час на прочитання
- 1 хв
Сніг, хуртовини та штормовий вітер: погода на 29 грудня
Робочий тиждень в Україні розпочнеться зимовою погодою.
У понеділок, 29 грудня, помірний сніг очікується по всій Україні, лише вдень на заході, південному заході країни місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця.
Про це повідомляє «Укргідрометцентр».
За даними синоптиків, вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, на Правобережжі, крім Закарпаття, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина.
Температура вночі 1-6° морозу, в Карпатах до 9° морозу; вдень від 4° морозу до 1° тепла, на крайньому півдні 1-4° тепла.
Погода в Києві
В Києві 29 грудня сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с, хуртовина. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.
Раніше синоптики повідомили про погоду до кінця року. Більше про це читайте у новині.