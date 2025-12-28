ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
88
Час на прочитання
1 хв

Сніг, хуртовини та штормовий вітер: погода на 29 грудня

Робочий тиждень в Україні розпочнеться зимовою погодою.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
До України прийшла справжня зима

До України прийшла справжня зима / © pexels.com

У понеділок, 29 грудня, помірний сніг очікується по всій Україні, лише вдень на заході, південному заході країни місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

За даними синоптиків, вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, на Правобережжі, крім Закарпаття, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина.

Температура вночі 1-6° морозу, в Карпатах до 9° морозу; вдень від 4° морозу до 1° тепла, на крайньому півдні 1-4° тепла.

Погода в Києві

В Києві 29 грудня сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с, хуртовина. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

Раніше синоптики повідомили про погоду до кінця року. Більше про це читайте у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
88
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie