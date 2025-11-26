ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
78
Час на прочитання
3 хв

Сніг на ВДНГ лежатиме всю зиму: які дива готує "Зимова країна"

На ВДНГ створюють магічний світ: від Північного експреса з аудіоекскурсією до Різдвяної фабрики мрій, де ельфи допомагають створювати ялинкові прикраси. Комплекс відкриє 20 тематичних локацій з 29 листопада, щоб кожен відчув настрій Нового року.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Зимова країна

Зимова країна / © Фото з відкритих джерел

Цього року зимові дива прийдуть на ВДНГ раніше, ніж зазвичай. Уже 29 листопада на території Національного комплексу «Експоцентр України» стартує одинадцятий сезон одного з найулюбленіших проєктів українців — «Зимова країна». Команда ВДНГ відкриває період святкових див, де кожен зможе відчути настрій Різдва та Нового року — навіть якщо на календарі ще осінь.

Цьогоріч на центральному вході гостей зустрічатимуть велика світлова фотозона й алея із сяючих ялинок, що також утворюватиме «світловий прохід» до магічного світу. Одразу за нею — аромат кориці й глінтвейну, святкові мелодії, флешмоби від сніговиків і, звісно, головна ялинка.

Зимова країна / © Фото з відкритих джерел

Зимова країна / © Фото з відкритих джерел

Ковзанка цього року претендуватиме на звання найбільшої в Україні — її площа перевищить 3000 м². Як вокзал відкриває шляхи для мандрівників, так і ковзанка на ВДНГ стане центром зимової подорожі: посередині льодової арени встановлять казкову башту з годинником, а поруч — новорічний потяг, який стане однією з головних фотозон сезону. Ще один магічний годинник, що відлічує час до див, закріплять на центральному павільйоні Експоцентру.

Зимова країна / © Фото з відкритих джерел

Зимова країна / © Фото з відкритих джерел

Також переїде «Резиденція Санти» — цього року вона стане ще більшою й прийматиме відвідувачів у павільйоні №1. Тут гостей чекатимуть казкові декорації, новорічна скринька для листів із побажаннями, ну й сам Санта з помічниками-ельфами. А неподалік працюватиме «Різдвяна фабрика мрій» — місце, де оживають дитячі фантазії. Тут ельфи допомагатимуть створювати ялинкові прикраси та здійснювати найпотаємніші бажання.

Зʼявиться цьогоріч у «Зимовій країні» й нова зона, де сніг лежатиме незалежно від опадів за вікном. Тут можна буде зліпити сніговиків, зробити янгола і влаштувати снігові баталії. Сніжні декорації також додадуть на дахи павільйонів та ярмаркові будиночки, усе для того, щоб створити атмосферу див за будь-якої погоди.

Зимова країна / © Фото з відкритих джерел

Зимова країна / © Фото з відкритих джерел

Фаворит позаминулого зимового сезону — парк світлових інсталяцій Illuminarium працюватиме на місці артпростору «Вʼява», оновлена експозиція обіцяє кожному сотні яскравих фото на згадку та для соцмереж. Нові тематичні фотозони також з’являться в «Оранжереї чар». До зимового сезону доєднається й «Шуміленд» — потрапити в казковий світ із динозаврами та чарівними істотами можна буде крокуючи уздовж арок і світлових доріжок.

На центральній площі ВДНГ традиційно працюватимуть зимова гірка, колесо огляду, карусель та екстремальні атракціони. Поруч розгорнеться Різдвяний ярмарок із глінтвейном, смаколиками, стравами на грилі й крафтовими сувенірами, а трошки далі працюватиме Тепла алея з фудкортом, новорічними мелодіями та живими виступами у вихідні. Крім того, протягом зимового сезону територією ВДНГ курсуватиме Північний експрес з аудіоекскурсією, даруючи святковий настрій.

Зимова країна / © Фото з відкритих джерел

Зимова країна / © Фото з відкритих джерел

Загалом на території «Зимової країни» щодня з 10:00 до 21:00 діятиме близько 20 тематичних локацій із теплими зонами для відпочинку та укриттями на випадок повітряної тривоги. У разі вимкнень світла всі зони ВДНГ працюватимуть від власних генераторів, а алеї сяятимуть завдяки енергоефективному LED-освітленню.

Зимова країна / © Фото з відкритих джерел

Зимова країна / © Фото з відкритих джерел

Дата публікації
Кількість переглядів
78
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie