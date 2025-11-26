Сніг на ВДНГ лежатиме всю зиму: які дива готує "Зимова країна"

Зимова країна / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Цього року зимові дива прийдуть на ВДНГ раніше, ніж зазвичай. Уже 29 листопада на території Національного комплексу «Експоцентр України» стартує одинадцятий сезон одного з найулюбленіших проєктів українців — «Зимова країна». Команда ВДНГ відкриває період святкових див, де кожен зможе відчути настрій Різдва та Нового року — навіть якщо на календарі ще осінь.

Цьогоріч на центральному вході гостей зустрічатимуть велика світлова фотозона й алея із сяючих ялинок, що також утворюватиме «світловий прохід» до магічного світу. Одразу за нею — аромат кориці й глінтвейну, святкові мелодії, флешмоби від сніговиків і, звісно, головна ялинка.

Зимова країна / © Фото з відкритих джерел

Ковзанка цього року претендуватиме на звання найбільшої в Україні — її площа перевищить 3000 м². Як вокзал відкриває шляхи для мандрівників, так і ковзанка на ВДНГ стане центром зимової подорожі: посередині льодової арени встановлять казкову башту з годинником, а поруч — новорічний потяг, який стане однією з головних фотозон сезону. Ще один магічний годинник, що відлічує час до див, закріплять на центральному павільйоні Експоцентру.

Реклама

Зимова країна / © Фото з відкритих джерел

Також переїде «Резиденція Санти» — цього року вона стане ще більшою й прийматиме відвідувачів у павільйоні №1. Тут гостей чекатимуть казкові декорації, новорічна скринька для листів із побажаннями, ну й сам Санта з помічниками-ельфами. А неподалік працюватиме «Різдвяна фабрика мрій» — місце, де оживають дитячі фантазії. Тут ельфи допомагатимуть створювати ялинкові прикраси та здійснювати найпотаємніші бажання.

Зʼявиться цьогоріч у «Зимовій країні» й нова зона, де сніг лежатиме незалежно від опадів за вікном. Тут можна буде зліпити сніговиків, зробити янгола і влаштувати снігові баталії. Сніжні декорації також додадуть на дахи павільйонів та ярмаркові будиночки, усе для того, щоб створити атмосферу див за будь-якої погоди.

Зимова країна / © Фото з відкритих джерел

Фаворит позаминулого зимового сезону — парк світлових інсталяцій Illuminarium працюватиме на місці артпростору «Вʼява», оновлена експозиція обіцяє кожному сотні яскравих фото на згадку та для соцмереж. Нові тематичні фотозони також з’являться в «Оранжереї чар». До зимового сезону доєднається й «Шуміленд» — потрапити в казковий світ із динозаврами та чарівними істотами можна буде крокуючи уздовж арок і світлових доріжок.

На центральній площі ВДНГ традиційно працюватимуть зимова гірка, колесо огляду, карусель та екстремальні атракціони. Поруч розгорнеться Різдвяний ярмарок із глінтвейном, смаколиками, стравами на грилі й крафтовими сувенірами, а трошки далі працюватиме Тепла алея з фудкортом, новорічними мелодіями та живими виступами у вихідні. Крім того, протягом зимового сезону територією ВДНГ курсуватиме Північний експрес з аудіоекскурсією, даруючи святковий настрій.

Реклама

Зимова країна / © Фото з відкритих джерел

Загалом на території «Зимової країни» щодня з 10:00 до 21:00 діятиме близько 20 тематичних локацій із теплими зонами для відпочинку та укриттями на випадок повітряної тривоги. У разі вимкнень світла всі зони ВДНГ працюватимуть від власних генераторів, а алеї сяятимуть завдяки енергоефективному LED-освітленню.