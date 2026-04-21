Укрaїнa
1805
2 хв

Сніг на заході та ще сильніші заморозки на півночі: Україну накриває нова хвиля арктичного холоду (мапа)

В Україну прийшло різке похолодання: у низці областей синоптики оголосили помаранчевий рівень небезпеки через заморозки до -3 градусів.

Віра Хмельницька
В Україні різко зміниться погода / © Getty Images

В Україні 21 квітня пануватиме холодна арктична погода із нічними заморозками та денними дощами. Детальніше про погоду в Україні — читайте матеріалі ТСН.ua.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, найближчим часом в країні збережеться холодна погода. У нічні години температура повітря коливатиметься в межах від +1 до +7 градусів тепла, причому під час прояснень ймовірні заморозки. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть до +12 градусів. Як прогнозує синоптикиня, помітне потепління в країні очікується лише з 4 травня.

У вівторок, 21 квітня, опади будуть у західних областях, особливо біля Карпат, а також на південному сході країни. При цьому найближчої ночі у південних та південно-східних регіонах, а завтра вдень на Запоріжжі та Донеччині можливі потужні зливи. Нічна температура в більшості областей, крім півдня, становитиме від +1 до +7 градусів тепла.

Своєю чергою керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що 21-22 квітня антициклон «Uli» пролонгує переважно сонячну та суху погоду. За його словами, що надходження арктичного повітря наразі зберігається.

Постригань попереджає, що найближчої ночі вдарять заморозки у повітрі до -3 градусів нижче нуля, а вдень температура повітря прогріється лише до +7…+12 градусів тепла.

В Українському гідрометцентрі попереджають, що найближчої доби більшість регіонів країни накриють дощі. За прогнозом синоптиків, лише на півночі буде сухо. Також в гідрометцентрі прогнозують 21 квітня хмарну погоду із короткочасними проясненнями. Вітер дутиме переважно північний зі швидкістю 7-12 м/с, у південних областях місцями можливі пориви до 15-20 м/с.

Погода в Україні 21 квітня / © Укргідрометцентр

Температура повітря вночі коливатиметься в межах від +1 до +6 градусів тепла, вдень очікується від +7 до +12 градусів тепла.

В Карпатах синоптики прогнозують мокрий сніг, температура протягом доби в регіоні коливатиметься від +3 морозу до +2 градусів тепла.

Водночас синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища 21 квітня. У північних областях, а також на Вінниччині, Хмельниччині, Черкащині та Полтавщині вдарять заморозки в повітрі до -3, через що оголошено другий (помаранчевий) рівень небезпеки.

Попередження про заморозки в Україні 21 квітня / © Укргідрометцентр

Паралельно на Чернігівщині триває розвиток водопілля. Протягом 20–23 квітня на Десні та річці Сейм рівень води зростатиме на 1–5 см за добу. Це спричинить подальше затоплення заплав та може призвести до порушення транспортного сполучення в Новгород-Сіверському й Корюківському районах. У цих регіонах оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

Попередження про можливі підтоплення / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики попередили про холодний тиждень в Україні та розповіли до якої погоди готуватися.

