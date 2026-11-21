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Сніг накрив захід України: у горах — мороз, туман і вітер до 20 м/с (фото, відео)
Снігопади вже охопили Львівську та Івано-Франківську області.
На заході України різко погіршилася погода: Львівщину та Прикарпаття засипає снігом, а на вершині Піп Іван прогнозують туман, сильний вітер, мороз та обледеніння. Погодні умови у високогір’ї можуть бути небезпечними для туристів.
Про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці «Гірські рятувальники Прикарпаття».
Снігопади на Львівщині та Прикарпатті: яка ситуація на заході країни
Зимова погода охопила західні області України. Львівщину та Івано-Франківщину вже засипає снігом. Через опади на дорогах і стежках може ускладнитися рух, а видимість — погіршитися.
Мешканцям і гостям регіону варто зважати на погодні умови під час планування поїздок. Особливо обережними слід бути в гірській місцевості, де ситуація складніша через низьку температуру та сильний вітер.
Гору Піп Іван засипає снігом: прогноз погоди та попередження для туристів
Складні погодні умови прогнозують на вершині Піп Іван.
«На вершині прогнозують туман, сильний вітер до 20 м/с, мороз -3°C та обледеніння», — йдеться в повідомленні рятувальників.
Такі погодні умови становлять небезпеку для туристів. Через туман можна втратити орієнтири, а обледеніння підвищує ризик падіння на скелях і гірських стежках. Сильний вітер також ускладнює пересування відкритими ділянками.
Нагадаємо, синоптики попередили українців про погіршення погоди 22 листопада. За прогнозом Укргідрометцентру, у західних областях очікуються дощі та мокрий сніг, а в Карпатах — значні снігопади. Також на дорогах місцями можлива ожеледиця. Крім того, в Україні прогнозують зниження температури повітря.