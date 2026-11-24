Кінець листопада принесе похолодання зі снігом та ожеледицею

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Наприкінці листопада до України продовжить надходити холодне повітря з північного заходу та заходу. У більшості регіонів погода погіршиться, температура поступово знижуватиметься, місцями йтиме сніг, а на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Найсильніші морози очікуються в Карпатах, де вночі стовпчики термометрів можуть показати до -15°.

Про це розповіла провідна фахівчиня відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Оксана Скляр в ефірі «Новини.LIVE».

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Якою буде погода в Україні 25 листопада

У середу, 25 листопада, майже по всій Україні буде хмарно з проясненнями. Місцями, крім південних областей, пройде невеликий сніг. Вітер північно-західний і західний, швидкістю 7–12 м/с. У більшості областей, за винятком західних, Житомирської та Київської, вдень можливі пориви до 15–18 м/с.

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Температура повітря впродовж доби становитиме від 3° морозу до 3° тепла. На півдні вдень буде тепліше — 1–6° тепла, а в Карпатах протягом доби очікується 4–9° морозу. На дорогах у багатьох регіонах подекуди можлива ожеледиця.

Окреме попередження оголосили для Києва та Київської області. За прогнозом Укргідрометцентру, вночі та вранці 25 листопада на дорогах подекуди буде слизько через ожеледицю. У регіоні оголосили I рівень небезпечності — жовтий. Погодні умови можуть ускладнити рух транспорту.

На Київщині оголошено жовтий рівень небезпечності / © Укргідрометцентр

Коли в Україні засніжить і посиляться морози

У четвер, 26 листопада, істотних опадів переважно не очікується. Вдень у південно-західній частині країни можливий сніг, а на Закарпатті та Одещині — дощ. Уночі температура становитиме 2–8° морозу, вдень — від 3° морозу до 3° тепла. На крайньому півдні буде тепліше — до 3–8° тепла.

У п’ятницю, 27 листопада, сніг прогнозують майже по всій Україні, за винятком північних і північно-західних областей. На крайньому півдні замість снігу переважатиме дощ. Уночі стовпчики термометрів покажуть 2–8° морозу, вдень — від 3° морозу до 3° тепла. На Закарпатті та півдні країни протягом доби очікується 1–6° тепла.

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У суботу, 28 листопада, переважно буде сухо. Невеликий сніг можливий на Прикарпатті, а на Одещині та в Криму — дощ. Уночі мороз посилиться до 5–10°, вдень температура становитиме від 0° до 5° морозу. На крайньому півдні та Закарпатті буде дещо тепліше — від 1° морозу до 4° тепла.

У неділю, 29 листопада, опадів не прогнозують. Уночі температура опуститься до 5–10° морозу, а в Карпатах — до 10–15° морозу. Вдень по Україні очікується від 0° до 5° морозу.

Перший сніг уже побачили у містах і горах

У ніч проти 24 листопада перший сніг випав у Києві та Львові. Столичні вулиці, дахи й автомобілі вночі вкрилися тонким шаром снігу, проте до ранку більша його частина розтанула. У Львові комунальники розчищали дороги й обробляли їх протиожеледними сумішами, щоб забезпечити рух транспорту та безпеку пішоходів.

У Карпатах зимова погода вже значно суворіша. На горі Піп Іван рятувальники зафіксували 12° морозу, сильний вітер і сніг майже по коліна. Через густий туман видимість скоротилася до кількох метрів, тому туристів закликали скасувати походи в гори.

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Зі зниженням температури додаткової уваги потребують і автомобілі. Перед зимовими поїздками варто перевірити стан шин, акумулятора, гальм і склоочисників, а також замінити літню рідину склоомивача на зимову.

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