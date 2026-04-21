Сніг та заморозки вдарять з новою силою: в яких регіонах Україну "накриє" негода

В Україні найближчими днями очікуються заморозки / © Getty Images

Реклама

Найближчої доби Україна залишиться під впливом арктичного повітря, яке принесе нічні заморозки до -5 градусів та прохолодну погоду вдень. Вже з четверга ситуація ускладниться: активний циклон спричинить штормовий вітер, сильні дощі, а подекуди навіть мокрий сніг.

Детальніше про погоду в Україні — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні найближчими днями

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, в Україні найближчими днями збережеться холодна погода.

Реклама

«Не те, щоб без коливань температури, але стабільно холодно буде», — зазначила метеорологиня на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, 22 квітня вночі очікується від +1 до +4 градусів, а подекуди можливі заморозки до -3 градусів нижче нуля. Вдень стовпчики термометрів покажуть від +8 до +12 градусів тепла.

У середу, 23 квітня, дощі пройдуть на сході, у Карпатах та навколишніх регіонах, тоді як на решті території буде сухо. Проте від 23 квітня синоптикиня Діденко прогнозує погіршення погодних умов: очікуються потужні опади та штормові пориви вітру. Також, у столиці 23-24 квітня циклон та атмосферні фронти спричинять холодну та вологу погоду, а при істотному зниженні температури повітря можливий мокрий сніг.

Начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань наголошує, що адвекція (переміщення повітря у горизонтальному напрямку) арктичного повітря продовжується, тому найближчої ночі на Черкащині очікуються заморозки у повітрі до -5 градусів морозу. Через це у регіоні оголошено другий рівень небезпечності.

Реклама

«А на початку наступного тижня наш регіон знаходитиметься у тиловій частині пірнаючого циклону, який затягне повітря з акваторії північних морів. За попередніми оцінками, хвиля холоду може бути більш інтенсивною, ніж зараз. Тож під загрозою квітучі сади, а з висадкою розсади не поспішаємо. Отже, холодна погода зберігається», — зазначив Постригань.

Своєю чергою метеоролог Ігор Кібальчич розповів у коментарі для «Telegraf«, що через холодні повітряні маси з півночі температура в Україні до кінця квітня залишатиметься нижчою за норму. Виняток становитиме лише крайній південний схід та Крим, де буде дещо тепліше.

За словами синоптика, Найбільш нестійка погода з дощами та шквальним вітром до 20 м/с в Україні очікується 23–24 квітня через вплив активного циклону.

Як зазначає Кібальчич наприкінці місяця опади повернуться знову, переважно на Лівобережжя.

Реклама

Якою буде погода в Україні 22 квітня

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що 22 квітня Україна залишатиметься під впливом холодного повітря з півночі Європи. Через зону підвищеного тиску суттєвих опадів не очікується, за винятком східних регіонів (де пройдуть дощі) та Карпат (вдень можливий невеликий дощ із мокрим снігом).

Як прогнозують синоптики, найближча ніч буде холодною: у більшості областей очікуються заморозки в повітрі до -3 градусів морозу. На півдні країни буде дещо тепліше — від +1 до +6 градусів тепла, проте на ґрунті там також ймовірні заморозки.

Вдень стовпчики термометрів по всій Україні піднімуться до +13 градусів тепла, а в гірських районах Карпат температура не перевищить +3…+8 градусів. Вітер переважатиме північно-західний, помірний.

Погода в Україні 22 квітня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

У Києві та Киїівській області 22 квітня синоптики прогнозують хмарну погоду із короткочасними проясненнями. Опадів не передбачається. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Реклама

По області вночі ймовірні заморозки до -3 градусів, температура вдень підніметься до +8…+13 градусів тепла. У столиці вночі температура повітря коливатиметься в межах від +1 до +3 градусів тепла, на поверхні ґрунту очікуються заморозки до -2 градусів. Вдень повітря прогріється до +10…+12 градусів тепла.

Погода у Львові

На Львівщині 22 квітня буде хмарно із проясненнями. Істотних опадів не передбачається.

Вночі та вранці по області та у Львові буде слабкий туман, через що можливе погіршення видимості від 500 до 1000 м. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5 — 10 м/с.

Вночі очікується сильний заморозок — до -5 градусів морозу. Температура вдень коливатиметься в межах від +10 до +15 градусів тепла.

Реклама

У Львові температура повітря становитиме від 0 до -2 градусів морозу вночі, вдень — від +11 до +13 градусів тепла.

Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 22 квітня буде хмарно із проясненнями. Синоптики опадів не прогнозують. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +1 до +6 градусів тепла, місцями у повітрі та на поверхні ґрунту ймовірні заморозки до -2 градусів морозу. Вдень повітря прогріється до +15 градусів.

В Одесі температура повітря вночі становитиме від +4 до +6 градусів тепла, вдень — від +11 до +13 градусів тепла.

Реклама

Погода у Дніпрі

У Дніпрі та Дніпропетровській області 22 квітня очікується хмарна погода з проясненнями. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища: вночі та вранці у місті та по області очікуються заморозки на ґрунті, а подекуди й у повітрі, до -2 градусів морозу. В регіоні оголосили перший, жовтий рівень небезпечності.

Попередження про заморозки на Дніпропетровищні 22 квітня / © Укргідрометцентр

Протягом ночі суттєвих опадів не передбачається, проте вдень місцями пройде невеликий дощ. Температура повітря в регіоні вночі коливатиметься від 0 до +5 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +11 градусів тепла.

Безпосередньо у Дніпрі нічні заморозки становитиму -2 градусів морозу, а вдень повітря прогріється до +10 градусів вище нуля. Вітер переважатиме північно-західний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Погода у Харкові

На Харківщині 22 квітня очікується мінлива хмарність та значне похолодання. Синоптики оголосили другий (помаранчевий) рівень небезпечності через сильні заморозки: вночі та вранці у Харкові та області температура повітря опуститься до -3 градусів морозу.

Реклама

Синоптики попереджають про заморозки на Харківщині вночі 22-23 квітня / © Укргідрометцентр

Протягом доби опадів майже не буде, лише вдень місцями можливий невеликий дощ або мокрий сніг. Вітер дутиме північно-західний, зі швидкістю 5–10 м/с.

По області вдень температура повітря коливатиметься від +7 до +12 градусів тепла, а безпосередньо у Харкові повітря прогріється максимум до +10. Наступної ночі, 23 квітня, загроза заморозків у повітрі також зберігатиметься.

Погода у Черкасах

На Черкащині 22 квітня погоду продовжить формувати периферія північного антициклону, повідомляють в обласному гідрометцентрі.

«На фоні малохмарної погоди залишається загроза нічних заморозків до 0-5º та прохолодних днів до 7-12º тепла», — попереджають синоптики.

Реклама

За даними метеорологів, найближчим часом погода стане більш мінливою через вплив північно-східних циклонів. Активізація атмосферних процесів принесе із собою опади, поривчастий вітер та різкі температурні перепади.

Нагадаємо, 21 квітня у Карпатах зафіксували -8 градусів морозу та снігопади. Соцмережі заполонили кадри засніженої Ворохти та популярного курорту Буковель.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.