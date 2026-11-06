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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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638
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3 хв

Сніг вже накриває не лише Карпати: на Україну суне арктичний циклон, а з ним — нове похолодання

Україну накриє холодний атмосферний фронт із дощами, мокрим снігом і поривчастим вітром. Синоптики розповіли, коли чекати на повернення тепла.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Погода в Україні

Погода в Україні / © ТСН

До України йде перша справжня осіння холоднеча. Тепло відступає, а арктичний фронт принесе із собою сильний вітер, дощі та мокрий сніг.

Якою буде погода 6 листопада та коли повернеться тепло — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Погода 6 листопада — де пройде сніг та дощ

Як повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, 6 листопада погоду в країні зумовлюватиме холодний атмосферний фронт, який швидко переміщуватиметься з районів Балтики та спричинить інтенсивне падіння атмосферного тиску.

За прогнозом синоптиків, очікується хмарна погода з проясненнями, а північно-західний вітер нестиме холодне повітря. Через хмари й опади Земля не вихолоне надто сильно вночі, але й не прогріється вдень. Через це температура впродовж усієї доби практично не змінюватиметься і становитиме від 0 до 6 градусів тепла.

За даними синоптиків, уночі на півночі, сході, Полтавщині та Черкащині очікуються невеликі дощі, місцями з мокрим снігом. Удень такі опади пройдуть у більшості областей України, крім заходу, а в Карпатах випаде невеликий сніг.

Вітер буде північно-західним зі швидкістю 7–12 м/с, але вдень у більшості західних регіонів, а також на Житомирщині та Вінниччині можливі пориви до 15–20 м/с. Удень на Закарпатті та крайньому півдні повітря прогріється до +5…+10 °C, а вночі в Карпатах та на Закарпатті температура опуститься до 1–6 градусів морозу.

Погода 6 листопада. / © Укргідрометцентр

Погода 6 листопада. / © Укргідрометцентр

Штормові пориви вітру та нові дати потепління: прогноз Наталки Діденко

Про перші прояви осінньої негоди повідомила і синоптикиня Наталка Діденко.

«Перша справжня осіння холоднеча в Україні вже відчувається. Минулої ночі спостерігалися невеликі мінуси, на півночі та північному сході пролітав сніг», — зауважила синоптикиня.

За її словами, 6 листопада холодний атмосферний фронт перетинатиме територію України. У більшості областей пройдуть дощі, а на півночі, подекуди в центрі та у східних областях — з мокрим снігом. Водночас у західних регіонах вплив північного антициклону не дозволить прорватися опадам, тому там буде переважно сухо.

«Дорогі водії! Не легковажте із літньою гумою, скоренько дзвоніть знайомим майстрам)», — зауважила синоптикиня.

Також фахівчиня попередила про сильний північний вітер зі штормовими поривами, через який температура відчуватиметься на кілька градусів нижчою. Тому попри денні +4…+8 °C, одягатися слід як на невеликий мороз.

«Заявлене потепління після 10-го листопада переноситься на 15-16 листопада, тобто зсувається на кінець наступного тижня. Як кажуть, краще пізно, ніж ніколи)», — заявила Наталка Діденко.

Арктичне вторгнення та вплив на метеозалежних: застереження Віталія Постриганя

Про масштаби синоптичних змін розповів і синоптик Віталій Постригань. За його словами, 6 листопада погода суттєво зміниться, адже масштабна циклонічна система охопить територію від Баренцевого до Чорного моря.

«Відкриється шлях для арктичного вторгнення. Вітер північних румбів та дощ, місцями з мокрим снігом, посилюватимуть відчуття холоду. Температура повітря впродовж доби всього 1–6° тепла», — повідомив Постригань.

За його словами, північний вітер разом із дощем та мокрим снігом посилюватимуть відчуття холоду. У ніч на суботу, 7 листопада, ще можливі опади у вигляді снігу, який не затримається надовго.

«Зміна погоди, а саме коливання температури повітря, атмосферного тиску та посилення вітру, може негативно позначитися на самопочутті метеозалежних людей», — зазначив синоптик.

Прогноз погоди в Україні — останні новини

Нагадаємо, 5 листопада до України прийшла справжня зима з морозами до -6 градусів і снігом на високогір’ї Карпат. Рятувальники закликали туристів утриматися від походів у гори через туман, вітер і нульову видимість.

До слова, північну та Центральну Європу попередили про перший потужний удар зими — новий атлантичний циклон принесе значне похолодання і хуртовини. Місцями сніговий покрив сягне пів метра, а дороги опиняться під заметами.

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