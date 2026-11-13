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Сніг замітає Карпати і не тільки: які регіони "зима" накриє вже сьогодні, а де буде небезпечно (мапа)
Поки західні області накриватимуть снігопади та поривчастий вітер, у центрі та на півдні температура втричі перевищить норму.
В Україні 13 листопада буде контрастна погода: поки на заході вируватимуть штормовий вітер і снігопади, в більшості регіонів повітря прогріється до +15…+20 градусів тепла.
За словами керівника Черкаського гідрометцентру Віталія Постриганя 13 листопада, в Україні очікується короткочасний сплеск субтропічного тепла. Країна опиниться під впливом активного циклону з Атлантики та його атмосферних фронтів, через що погода в регіонах суттєво відрізнятиметься.
На захід України холодний фронт принесе рвучкий вітер, дощі з мокрим снігом та денні +3…+8 градусів тепла. Решта території залишатиметься в теплій вологій повітряній масі з Італії та Середземномор’я: часом дощитиме, вночі буде +3…+8 градусів тепла, удень від +11 до +16 градусів, а на півдні місцями очікується до +22.
На Черкащині тумани та хмари заважатимуть сонцю, але потеплішає відчутно — до +5…+10 вночі та до +15 градусів тепла вдень.
«Середньодобова температура підвищиться до 10º, а це вище клімату втричі та більше відповідатиме показникам жовтня», — зазначає Постригань.
Українська синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що 13 листопада в Україні очікується сильний вітер із штормовими поривами до 15-22 метрів за секунду.
Окрім того, через діяльність атмосферних фронтів, переважатиме волога погода з дощами, на заході — з мокрим снігом.
«У п’ятницю в Україні очікується стрибок температури повітря, буде дуже тепло, вдень +10+15, на півдні +14+19 градусів. І лише в західних областях передбачається холодніша погода, +4+8 градусів», — прогнозує Діденко.
Водночас синоптикиня зазначає, що від 14-15 листопада синоптична ситуація повернеться у звичне листопадове русло — стане прохолодніше.
Як повідомляють в Українському гідрометеорологічному центрі, 13 листопада, активний атмосферний фронт циклону над Італією принесе в Україну контрастну погоду з перепадами тиску, поривчастим вітром та опадами різної інтенсивності. Загалом буде хмарно, вдень повітря прогріється до +9…+14, у південних і більшості центральних областей — до +15…+20. Водночас на крайньому заході очікується лише +3…+8, а в Карпатах похолоднішає до 0…-3.
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по всій країні. У південних та більшості центральних регіонів вночі й вранці триматиметься туман із видимістю 200–500 метрів, через що оголошено перший, жовтий, рівень небезпечності.
Найскладніша ситуація прогнозується на заході, де запроваджено другий, помаранчевий, рівень небезпечності. На Прикарпатті пройдуть значні, а на Закарпатті та в Карпатах — сильні дощі, які вдень перейдуть у сніг. Також очікується налипання мокрого снігу та ожеледиця на дорогах.
Вітер буде переважно південно-східний вітер та сягатиме 7–12 м/с, проте на Прикарпатті та Закарпатті пориви посиляться до 15–20 м/с, а на високогір’ї Карпат здіймуться хуртовини зі швидкістю вітру 25–30 м/с.
Метеорологи наголошують, що такі погодні умови можуть ускладнити рух транспорту та роботу комунальних, будівельних і енергетичних підприємств.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 13 листопада.
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