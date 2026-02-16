Снігова брила з даху дитсадка розтрощила ногу малюку на Житомирщині: деталі від поліції

Фото з території дитсадка у Житомирському районі, де не хлопчика впала снігова брила / © Національна поліція України

У Житомирському районі 12 лютого з даху дитсадка на чотирирічного хлопчика впала снігова брила. Малюк отримав перелом гомілки. Поліція взялася за розслідування інциденту.

Про це повідомила поліція Житомирської області.

До правоохоронців 12 лютого надійшла інформація про госпіталізацію чотирирічного хлопчика з Високівської громади з переломом гомілки. Попередньо встановлено, що ушкодження дитина зазнала під час прогулянки на території закладу дошкільної освіти.

На місце виїхали працівники поліції та слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Житомирського райуправління №1. У ході першочергових слідчих дій вдалося з’ясувати, що того дня діти перебували на вулиці під наглядом виховательки та гралися біля адмінбудівлі закладу. Близько полудня з даху впала снігова брила, внаслідок чого один із вихованців травмував ногу.

Слідчі розпочали досудове розслідування з попередньою кваліфікацією про неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей.

Нагадаємо, напередодні у Києві брила льоду ледь не вбила людей. Через відлигу у столиці 13 лютого виникла смертельна небезпека падіння крижаних брил із дахів. Синоптики попереджали, що найближчими днями ситуація погіршиться: активний циклон принесе дощі, мокрий сніг, штормовий вітер та ожеледицю, що підвищує ризик травмування та аварій на дорогах. Містян закликали не ходити під карнизами будинків, а водіїв — не паркувати поруч машини, оскільки після проходження циклону очікується чергове похолодання.

Чому треба прибирати бурульки з даху і як правильно це робити?

Зима перетворює бурульки на естетичний, але небезпечний декор. Крига на даху сигналізує про проблеми, загрожуючи травмами перехожим та руйнуванням будинку. Бурульки блокують ринви, створюють так звані крижані корки, що призводять до протікань покрівлі та деформації водостоків під вагою льоду.

Щоб безпечно прибрати лід, уникайте сили: удари лопатою лише пошкодять фасад. Краще скористатися даховими граблями, працюючи з землі, або прокласти нагрівальні кабелі для профілактики. Народний метод — капронова панчоха з хлоридом кальцію, яка поступово розтоплює наріст. Категорично заборонено збивати лід, стоячи на драбині чи безпосередньо під дахом. Для запобігання проблемі варто вчасно чистити жолоби та подбати про якісну теплоізоляцію горища, щоб сніг танув рівномірно.