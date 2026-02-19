Сніговий колапс в Україні: Київ у заторах, скасовані рейси та села без світла (фото, відео)

Снігопад / © УНІАН

Сьогодні, 19 лютого, Україна знову опинилася під ударом потужного зимового циклону. Рясні снігопади, шквальний вітер та ожеледиця спричинили транспортний колапс у великих містах та залишили низку населених пунктів без електропостачання.

ТСН.ua зібрав усі подробиці.

Ситуація у Києві: затори та посилена робота комунальників

У столиці сильний снігопад розпочався ще вночі. За інформацією КМДА, на вулицях міста працює 280 одиниць спецтехніки «Київавтодору» та майже три тисячі працівників комунальних служб.

Робота комунальників у Києві / © КМДА

Першочергово розчищають головні магістралі, мости та підходи до зупинок.

Робота комунальників у Києві / © КМДА

Попри це, рух у всіх районах Києва значно ускладнений:

Виникли великі затори, частково спровоковані роботою колон спецтехніки. Через ожеледицю зросла кількість ДТП. Через погоду також рух фунікулера тимчасово призупинено через відсутність електропостачання. Затримується рух деяких маршрутів громадського транспорту, зокрема автобусів №12.

Наслідки негоди на Кіровоградщині: знеструмлені села та скасовані автобуси

Негода серйозно вдарила по Кіровоградській області. За даними голови ОВА Андрія Райковича, станом на ранок 11 населених пунктів повністю залишилися без світла, ще два — частково. Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи.

«На дорогах області працює 118 одиниць спецтехніки. Дорожники працюють безперервно, щоб забезпечити проїзд основними автошляхами», — додав посадовець.

За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури Кіровоградщини, на 6:00 проїзд дорогами Кіровоградської області забезпечили. На окремих ділянках покриття засніжене, спостерігається ожеледиця. Дорожня техніка та працівники працюють безперервно: розчищають дороги та обробляють покриття протиожеледними матеріалами.

Снігові замети у Кременчуці

У Кременчуці (Полтавська область) ситуація близька до колапсу. Хоча центральні дороги розчищені, автомобілі не можуть виїхати з нерозчищених дворів.

Сніговий «колапс» на Полтавщині / © Фото з відкритих джерел

Комунальна техніка, згортаючи сніг, заблокувала частину пішохідних переходів.

Місцева влада попередила про можливі затримки у графіку руху громадського транспорту та закликала пасажирів планувати свій час із запасом.

Сніговий «колапс» на Полтавщині / © Фото з відкритих джерел

Південь: «ковзанка» в Одесі та пошкоджений газопровід на Миколаївщині

В Одесі місцеві жителі скаржаться на суцільну ковзанку на дорогах, зокрема на Гагарінському плато, де автомобілі не можуть подолати підйом.

«Каток» в Одесі / © Фото з відкритих джерел

Наслідки негоди / © Фото з відкритих джерел

Крім того, через складні погодні умови в пункті пропуску «Орлівка — Ісакча» на кордоні з Румунією тимчасово зупинено пропуск вантажівок та автобусів.

Тим часом на Миколаївщині негода проявилася інакше: у селі Сергіївка Вознесенського району повінь пошкодила газопровід.

Фахівці «Газмережі» були змушені тимчасово припинити газопостачання для стабілізації тиску та проведення ремонтних робіт.

Мешканців населеного пункту просять перекрити крани перед газовими приладами у своїх будинках. Це необхідно для стабілізації тиску в мережі та безпечного відновлення подачі газу після завершення робіт.

Прогноз синоптиків

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, було попередження, що складні погодні умови зберігатимуться 19 лютого.

У Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях очікуються значні снігопади та хуртовини. На Лівобережжі вітер посилиться до 15-20 м/с.

На більшості доріг країни зберігатиметься ожеледиця. Рятувальники закликали водіїв за можливості утриматися від далеких поїздок.