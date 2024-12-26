Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Снєгирьов розповів, як Україні унеможливити подальші обстріли своєї енергетики

Снєгирьов розповів, як Україні унеможливити подальші обстріли своєї енергетики

Як унеможливити удари по енергетиці / Фото: Associated Press

Україна має право асиметрично відповідати Росії.

Україні слід розпочати удари по російській енергетиці у відповідь на аналогічні обстріли з боку російських агресорів.

Таку думку в етері Еспресо висловив військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов.

Він заявив, що Україна має повне право асиметрично відповідати Росії на постійні обстріли енергетичної інфраструктури.

"У нас є і відповідно юридичні всі підстави, бо це законні цілі української сторони і моральне право. Причому, враховуючи той фактор, що в Росії важкі кліматичні умови - це перше. Повний колапс відповідно системи ЖКГ - це друге. І третє - практично повна відсутність системи ППО, що засвідчили сьогоднішні удари, блискавичні удари українських Сил оборони по стратегічних військових об’єктах на території Росії", - сказав він. 

Експерт вважає, що саме такі дії України унеможливлять подальші обстріли української енергетичної інфраструктури.

"Але, на мій погляд і на моє переконання, щоб унеможливити подальший енергетичний терор з боку Росії ми маємо в першу чергу в пріоритеті мати можливість завдавати ударів по енергоструктурі країни-окупанта. Ми маємо викликати у них колапс, і відповідно соціальні заворушення. Москаля з берлоги можна витягнути на світ божий лиш за умови порожнього холодильника і відсутності елементарних, навіть для росіян, умов життєдіяльності. Тобто відсутність світла, води, тепла. Оце змусить Путіна, власне, змінити тактику дій щодо енергетичної інфраструктури України. На жаль, поки таких дій я не бачу, чому, для мене незрозуміло", - зазначив військовий експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Раді назвали наслідки атаки по енергетиці.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія завдала удару по теплоелектростанціях ДТЕК.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація