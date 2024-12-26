Снєгирьов розповів, як Україні унеможливити подальші обстріли своєї енергетики

Україні слід розпочати удари по російській енергетиці у відповідь на аналогічні обстріли з боку російських агресорів.

Таку думку в етері Еспресо висловив військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов.

Він заявив, що Україна має повне право асиметрично відповідати Росії на постійні обстріли енергетичної інфраструктури.

"У нас є і відповідно юридичні всі підстави, бо це законні цілі української сторони і моральне право. Причому, враховуючи той фактор, що в Росії важкі кліматичні умови - це перше. Повний колапс відповідно системи ЖКГ - це друге. І третє - практично повна відсутність системи ППО, що засвідчили сьогоднішні удари, блискавичні удари українських Сил оборони по стратегічних військових об’єктах на території Росії", - сказав він.

Експерт вважає, що саме такі дії України унеможливлять подальші обстріли української енергетичної інфраструктури.

"Але, на мій погляд і на моє переконання, щоб унеможливити подальший енергетичний терор з боку Росії ми маємо в першу чергу в пріоритеті мати можливість завдавати ударів по енергоструктурі країни-окупанта. Ми маємо викликати у них колапс, і відповідно соціальні заворушення. Москаля з берлоги можна витягнути на світ божий лиш за умови порожнього холодильника і відсутності елементарних, навіть для росіян, умов життєдіяльності. Тобто відсутність світла, води, тепла. Оце змусить Путіна, власне, змінити тактику дій щодо енергетичної інфраструктури України. На жаль, поки таких дій я не бачу, чому, для мене незрозуміло", - зазначив військовий експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Раді назвали наслідки атаки по енергетиці.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія завдала удару по теплоелектростанціях ДТЕК.

Читайте також: