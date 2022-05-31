"Собак їмо, жерти немає чого": окупанти на Херсонщині скаржаться на проблеми з постачанням

У Херсонській області окупанти голодують.
Через проблеми із забезпеченням росіяни їдять собак.
Про це стало відомо СБУ з листування в Мережі між окупантами.
Так, один з них, який перебуває на території тимчасово окупованої Херсонщини, скаржиться своєму товаришу, що недоїдає, через це разом з побратимами їдять все, що ворушиться, зокрема, собак.
Жертвою голодних окупантів став йоркширський тер'єр.
Про це свідчить переписка російського загарбника, яку перехопила СБУ.
"Все х*ево. Нас укры е*ут, как молодых. Собак едим, жрать нечего. Сегодня йорка ели. Йоркширского терьера", – пише своєму знайомому окупант.
За словами загарбника, у них немає харчів, тому що в армії відсутня логістика, і продукти не можуть постачати.
І щоб розжитися продуктами, окупант просить позичити грошей, але у друга з великої і заможної Росії їх немає.
Раніше повідомлялося, що окупанти почали чинити звірства навіть на території РФ. У Бєлгородській області побільшало заяв про зґвалтування.
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