"Собака-тапки-погризяка" і ВАЗ за 66 млн грн: "найепічніші" курйози в деклараціях чиновників

Українські чиновники інколи безвідповідально ставляться до заповнення декларацій про доходи: пишуть дивні речі і припускаються помилок у цифрах.

Сервіс моніторингу даних з основних публічних реєстрів Opendatabot проаналізував близько 200 тис. декларацій чиновників і звернув увагу на найцікавіші помилки і курйози.

Так, працівник Балаклійської міськради Іван Стовповий у декларації оцінив свій ВАЗ 2106 1978 року у 66 млн грн.

"Ймовірно, це найдорожчі "Жигулі" на території України", – зауважують в Opendatabot.

Викладачка Національної академії МВС Юлія Висотенко зазначила, що її чоловік отримав зарплату у 259 млрд грн. Хоча у 2021 році заробітки чоловіка становили 259 тисяч грн.

Майстер 3 категорії на Хмельницькій АЕС Сергій Чопко повідомив, що його дружина, яка працює на тій самій АЕС, отримала зарплатню понад 91 млрд грн за 2022 рік. Зарплата самого Чопка за цей самий час склала 284 тисячі грн.

Цікавою виявилася графа "Цінне рухоме майно", куди деякі декларанти внесли своїх тварин. Наприклад, нардепка Олександра Устінова повідомила у декларації про "собаку-тапки-погризяку" — лабрадора Коді.

Скриншот декларації

Також Устінова задекларувала як цінне майно футболку: "Перша в Україні футболка Ukraine F*ck Corruption".

В інших деклараціях також зустрічаються тварини, проте не так креативно оформлені, зокрема, леви, звичайні коти, миші, папуги, кури, рибки тощо.

"Те, як деякі державні посадовці ставляться до заповнення декларацій, наочно демонструє або нерозуміння важливості декларування, або ж зневагу до суспільства.

Йдеться про численні помилки, неточності, заповнення невідповідних полів тощо. Водночас відсутність зручного інтерфейсу для виправлення помилок ускладнює процес коригування випадкових неточностей, а відсутність адекватного покарання за помилки у деклараціях — бажання їх уникнути", — прокоментував засновник Opendatabot Олексій Іванкін.

Раніше повідомлялося, що колишній начальник ТЦК та СП Самбора (Львівська область) Сергій Бабич та його родина задекларували чималі статки: квартири у Львові, нові автомобілі та значну суму грошей.

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