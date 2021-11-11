Собаки, комахи і нестерпний сморід: одеситка так завалила сміттям квартиру, що не відчинялися двері

Собаки, комахи і нестерпний сморід: одеситка так завалила сміттям квартиру, що не відчинялися двері

Жінка несла різний мотлох з вулиці додому.

У Київському районі Одеси комунальники вивезли з квартири психічно хворої жінки три самоскиди сміття. До КП "Вузівське" поскаржилися мешканці багатоповерхового будинку на вулиці Героїв Прикордонників, 1.

Про це пише УНІАН.

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Люди розповіли, що в квартирі №6 психічно нездорова жінка складає тонни сміття, яке збирає на вулиці. Через сміття з’явився неприємний запах, а також комахи. У квартирі проживає 86-річна мати і брат містянки. Крім того, там перебуває зграя собак, яких, як правило, не вигулювали, і вони випорожнювалися прямо в приміщенні.

Ситуація повністю вийшла з-під контролю, коли двері в згадану квартиру на 2 поверсі вже не відкривалися, і господиня потрапляла додому за допомогою драбини через балкон. Комунальники неодноразово намагалися мирно врегулювати ситуацію і допомогти мешканцям з прибиранням, але ті реагували агресивно і на контакт не йшли.

Нещодавно була створена спеціальна комісія, до якої увійшли представники Київської районної адміністрації, Нацполіції, а також комунальної установи "Центр екологічної безпеки" та інших підрозділів мерії.

"Спільними зусиллями ми приступили до очищення квартири. В результаті господиня госпіталізована для психіатричного обстеження у зв'язку з неадекватною і небезпечною поведінкою, а її прикута до ліжка мама пройде обстеження в одній з міських лікарень", - розповіли у "Вузівському".

Як уточнили в мерії, 86-річну жінку знайшли в завалах сміття, вона не може ходити (у неї травма ноги), а її неадекватна дочка не могла пояснити, що сталося. Пенсіонерка виснажена, але в лікарню їхати не хотіла – намагалася чинити опір, кликала на допомогу. Також відмовлялася залишати квартиру дочка. В результаті, обох госпіталізували примусово.

"У квартирі залишився брат господині, який, сподіваємося, сприятиме прибиранню. Тільки за день з квартири вивезені три повних сміття вантажівки. Це - дуже складна і неприємна робота для нас. І завтра вона продовжиться, адже в квартирі ще багато мотлоху", - розповіли чиновники.

Нагадаємо, у центрі Києва чоловік перетворив чотирикімнатну квартиру на сміттєзвалище. Будинку на вулиці Ярославів Вал, у якому мешкає дигер Олексій Лафа, понад 100 років.

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