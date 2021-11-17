Собаки-скелети: у Сумах жінка у квартирі мордувала голодом 15 тварин (фото, відео)

Жінка тримала собак у 2-кімнатній квартирі багатоповерхівки.
У Сумах у 2-кімнатній квартирі жінка з психічними розладами тримала в квартирі півтора десятка собак. Вона довела їх до виснаження і відвойовувати тварин довелося зоозахисникам.
Про це написала у фейсбук сумчанка Олена Сай.
"Ситуація, яку мізками не зрозуміти, серце розривається від жаху та болю. У 9-му мікрорайоні з тюремного ув'язнення вирвалися на волю "собаки-скелети", у прямому значенні цього слова. Виявилося, що на вулиці Лушпи, 22 проживає жінка, яка має проблеми з головою, і в її двокімнатній квартирі в муках помирали від хвороб і голоду 15-16 собак. Двері були вибиті і собаки рятувалися втечею. Викликано поліцію", - написала жінка.
За її словами, вдалося відловити 7 собак.
Сім собак відловлено волонтерами та небайдужими людьми. Усі зараз перебувають у зоозахисників. Щодо решти тварин - питання вирішується.
Зараз волонтери збирають кошти на лікування тварин і в подальшому шукатимуть їм нових господарів.
Нагадаємо, що у Запоріжжі правоохоронці склали протоколи стосовно господарів собак за фактом жорстокого поводження з тваринами. Сімейна пара тримала тварин на прив'язі, не годувала їх та систематично лупцювала.
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