Собаки-скелети: у Сумах жінка у квартирі мордувала голодом 15 тварин (фото, відео)

Жінка тримала собак у 2-кімнатній квартирі багатоповерхівки.

У Сумах у 2-кімнатній квартирі жінка з психічними розладами тримала в квартирі півтора десятка собак. Вона довела їх до виснаження і відвойовувати тварин довелося зоозахисникам.

Про це написала у фейсбук сумчанка Олена Сай.

"Ситуація, яку мізками не зрозуміти, серце розривається від жаху та болю. У 9-му мікрорайоні з тюремного ув'язнення вирвалися на волю "собаки-скелети", у прямому значенні цього слова. Виявилося, що на вулиці Лушпи, 22 проживає жінка, яка має проблеми з головою, і в її двокімнатній квартирі в муках помирали від хвороб і голоду 15-16 собак. Двері були вибиті і собаки рятувалися втечею. Викликано поліцію", - написала жінка.

За її словами, вдалося відловити 7 собак.

Сім собак відловлено волонтерами та небайдужими людьми. Усі зараз перебувають у зоозахисників. Щодо решти тварин - питання вирішується.

Зараз волонтери збирають кошти на лікування тварин і в подальшому шукатимуть їм нових господарів.

Нагадаємо, що у Запоріжжі правоохоронці склали протоколи стосовно господарів собак за фактом жорстокого поводження з тваринами. Сімейна пара тримала тварин на прив'язі, не годувала їх та систематично лупцювала.

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