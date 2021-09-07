Собаки їдять один одного: сусіди розповіли про жахи, які кояться у родині померлого 7-річного хлопчика із Черкас (відео)

Собаки їдять один одного: сусіди розповіли про жахи, які кояться у родині померлого 7-річного хлопчика із Черкас (відео)

Раніше за собаками доглядав 7-річний Андрій

Сім'я дитини, який отримав множинні поранення та 5 вересня помер в Черкаській лікарні, раніше займалася розведенням собак. Зараз песики вже кілька днів закриті в будинку без їжі і води. Тварини почали їсти одне одного.

Про це виданню "Про все" повідомив сусід родини.

“Я минулої ночі почув їхній гавкіт із воєм. Вирішив подивитися, що там таке. І коли світив у вікно, то вони вискочили і я побачив, що в однієї собаки вухо надірване або погризене, в крові. Не думаю, що здалося. Вони лапами шкребуть скло, дзяволять... Душа болить за них”, — сказав сусід.

За його словами, після того, як правоохоронці затримали бабусю дитини, будинок замкнули. Відтоді туди ніхто не приходить. Водночас місцеві активісти готові передати тварин до притулку або на перетримку.

“Якщо буде потреба, я готовий допомогти вилучити тварин і, думаю, на якийсь час прилаштувати у притулок "Друг". А потім шукати їм нових господарів”, — додав активіст Ігор Зайчук.

За словами рідної бабусі хлопчика Анни Молчанової, раніше за собаками доглядав 7-річний Андрій.

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