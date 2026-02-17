Собаки тонули у власних вольєрах: у Кропивницькому всім містом рятували притулок від потопу (фото)

Потоп у притулку / © ДСНС

У Кропивницькому через розлив річки затопило притулок «Бім». Сотні собак і котів опинилися у водяній пастці.

Про це повідомляє ДСНС.

Затоплений притулок

Надзвичайна подія сталася напередодні, 16 лютого. Вода почала стрімко заповнювати відкриті вольєри, де перебували кілька сотень чотирилапих. Тварини опинилися під загрозою, адже рівень води швидко піднімався.

На допомогу прийшли рятувальники та небайдужі мешканці міста. Вони виносили наляканих собак і котів просто з води та передавали людям, які погодилися взяти їх на тимчасову перетримку.

«Кожне життя важливе: серед врятованих — дорослі собаки, крихітні цуценята та коти», — зазначили рятувальники.

Нині тварини перебувають у безпеці, а містяни продовжують допомагати притулку оговтатися після стихії.

Потоп у притулку

Негода вирує в Україні: де є підтоплення

В Україні через раптове потепління, танення снігу й рясні дощі є серйозні підтоплення у низці регіонів. Вода підступила до будинків, затопила дороги та деякі підвали й житлові будинки. Служби ДСНС та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків негоди.

Так, відомо, що: