- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 454
- Час на прочитання
- 2 хв
Собаки тонули у власних вольєрах: у Кропивницькому всім містом рятували притулок від потопу (фото)
Рятувальники та небайдужі місцеві врятували сотні беззахисних тварин, притулок яких затопило у Кропивницькому.
У Кропивницькому через розлив річки затопило притулок «Бім». Сотні собак і котів опинилися у водяній пастці.
Про це повідомляє ДСНС.
Надзвичайна подія сталася напередодні, 16 лютого. Вода почала стрімко заповнювати відкриті вольєри, де перебували кілька сотень чотирилапих. Тварини опинилися під загрозою, адже рівень води швидко піднімався.
На допомогу прийшли рятувальники та небайдужі мешканці міста. Вони виносили наляканих собак і котів просто з води та передавали людям, які погодилися взяти їх на тимчасову перетримку.
«Кожне життя важливе: серед врятованих — дорослі собаки, крихітні цуценята та коти», — зазначили рятувальники.
Нині тварини перебувають у безпеці, а містяни продовжують допомагати притулку оговтатися після стихії.
Негода вирує в Україні: де є підтоплення
В Україні через раптове потепління, танення снігу й рясні дощі є серйозні підтоплення у низці регіонів. Вода підступила до будинків, затопила дороги та деякі підвали й житлові будинки. Служби ДСНС та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків негоди.
Так, відомо, що:
На Полтавщині через безперервні опади підтоплено двори, вулиці та приватні будинки. Затопило притулок для тварин. Рятувальники відкачують воду там, де немає зливової каналізації.
На Кіровоградщині підтоплено приватні дворогосподарства, підвали й погреби в кількох громадах. До відкачування води залучили близько 180 рятувальників з технікою.
На Харківщині вода зайшла на двори, у погреби й деякі житлові будинки. Складна ситуація, зокрема, в Ізюмі — там підтоплено близько 140 домоволодінь. Також влада розповіла про наслідки у селі Українське (Лозівська громада), де кілька дворів опинилися під водою. Там констатували: таких підтоплень не фіксували останні 8 років. Рятувальники та комунальники активно відкачують воду.
На Одещині підтоплено десятки населених пунктів та понад 90 будинків у Роздільнянському районі. У Березівському районі постраждали 75 житлових будинків у Миколаївській, Чогодарівській, Ширяївській, Петровірівській та Чернівській громадах. У Мережі оприлюднили кадри.
На Миколаївщині затоплено прибудинкові території у кількох населених пунктах.
На Черкащині рятувальники неодноразово виїжджали для відкачування води і допомоги людям.