Собор дванадцяти апостолів: історія свята, що можна і не можна робити, сильна молитва

Читайте в матеріалі ТСН.ua все, що відомо про Собор дванадцяти апостолів, а також сильну молитву для здоров'я та благополуччя.

13 липня Церква святкує велике свято - Собор 12 апостолів, яке ще часто надивають Дванадцяти апостолів або Другий Великдень. Цього дня вшановують найближчих учнів Ісуса Христа, які були проповідниками християнства. Всі апостоли, крім Іуди, мають також свої окремі дні пам'яті.

12 апостолів - що про них відомо

Всіх учнів Сина Божого, які подорожували з ним та поширювали по всьому світу християнське вчення, називали апостолами. До списку дванадцяти апостолів входили: Петро та його брат Андрій, Іоанн Богослов з братом Яковом, Левій, Варфоломій, Матвій з братом Яковом Алфєєвим, Фаддей, Фома, Симон та Іуда Іскаріот. Останнього, після того, як він зрадив Ісуса Христа, замінив апостол Матвій.

Дізнатися все про життя апостолів можна з Євангелії, а також вони описані у Діяннях святих апостолів та Святому Письмі. Майже всі учні Ісуса (крім Іоанна Богослова та Іуди) прийняли мученицьку смерть через свою віру.

Собор дванадцяти апостолів: традиції свята та що не можна робити

Собор дванадцяти апостолів: традиції / Фото: commons.wikimedia.org

Цього дня наші предки проводжали весну - під час гулянь водили хороводи, співали та виготовляли ляльку із соломи, з якою цілий день ходили по селу, а увечері викидали в річку.

Віряни 13 липня обов'язково йдуть до церкви, ставлять свічку та моляться апостолам, просячи у них благополуччя та здоров'я. Через звичай фарбувати яйця, Собор 12 апостолів в народі називають Другим Великоднем. Часто обирають для фарбування яскраві кольори - помаранчевий, жовтогарячий, червоний.

Що не можна робити 13 липня:

сваритися;

сумувати;

хвалитися.

А ось фізично працювати цього дня Церква не забороняє.

Сильна молитва, яку варто прочитати в Собор дванадцяти апостолів

О, святії апостоли Христові: Петре і Андрію, Якове та Іване, Пилипе і Варфоломію, Фомо і Матвію, Якове та Юдо, Симоне і Матвію!

Почуйте наші молитви і зітхання, серцем скорботним нині принесені, і допоможіть нам, рабам Божим (імена), вашим всемощного перед Господом клопотанням, визволитися від усякого зла і ворожих лестощів, твердо ж віддану вами віру православну зберігати, в ній же вашим заступництвом ні paнами, ні докором, ні мopом, жодним гнiвом від Творця нашого применшення будемо.

Але мирне поживемо житіє і сподобилися бачити благая на землі живих, прославляючи Отця і Сина і Святого Духа, Єдиного в Трійці славімаго Бога, нині і повсякчас, і на віки віків.

Амінь!