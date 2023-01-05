Собор Пресвятої Богородиці 2023 року: коли, історія, традиції та сильна молитва

Собор Пресвятої Богородиці святкують відразу після великого церковного свята — Різдва Христового. Читайте в матеріалі ТСН.ua, які традиції цього дня існують і які молитви промовляти до Діви Марії.

Собор Пресвятої Богородиці 2023: коли святкують

Щороку це свято припадає на 8 січня, тобто відразу після Різдва Христового. 2023 року це буде неділя. За новоюліанським календарем Собор Пресвятої Богородиці святкується 26 грудня. В Україні частіше святкують за юліанським, тобто 8 січня.

Історія свята

Собор Пресвятої Богородиці — прадавнє свято. Його встановили ще за ранніх часів Християнської Церкви. Назву свою воно отримав через те, що саме цього дня відбувається загальне, тобто соборне, вшанування всіх людей, які близькі Ісусу Христу та Діві Марії. Тобто, крім Богоматері, 8 січня віряни також згадують царя Давида, святого Йосипа Обручника (чоловіка Діви Марії), святого Якова (брата Христа). Останній, до речі, супроводжував подружжя разом з маленьким Ісусом під час їхньої втечі до Єгипту.

Які традиції існують на Собор Пресвятої Богородиці

Собор Пресвятої Богородиці: традиції / Фото: pixabay.com

Церква звертається до Богоматері із хвалебними та вдячними піснями. Адже саме вона народила Спасителя. Жінки традиційно моляться перед іконою Пречистої Діви Марії, щоб вона подарувала їм здоров'я та щастя, а вагітні просять легкі пологи. А ще віряни цього дня підносять свої молитви до святого царя Давида. Він вважається заступником музикантів. А ще цей святий допомагає впоратися з лютті та гнівом, які отруюють душу.

Здавна Собор Пресвятої Богородиці вважали жіночим святом. Наші предки називали 8 січня "Бабині каші". А все тому, що цього дня жінки варили кашу, пригощали нею гостей, породіль, повитух та вагітних. Їм дарували різноманітні подарунки (особливо часто хліб та пироги), за їх здоров'я молилися. Вагітним та їхнім чоловікам цього дня заборонялося працювати. В народі вірили, що так дитина народиться здоровою. Взагалі цей день намагалися провести весело — грали музики, співали, танцювали і всіляко розважалися.

Народні прикмети

Співає зяблик на відлигу;

Мороз та сніг означають, що буде холодне літо;

Полум'я в печі біле, а не червоне, чекайте на потепління;

Вранці тепло і сонячно на хороший урожай проса;

Літають зграї ворон над головою, буде хуртовина.

Молитва, яку потрібно промовити в день Собору Пресвятої Богородиці

Прийдіть, і звеличаймо Матір Спасителя, яка і по Різдві залишилася Дівою.

Радуйся, живий городе Царя й Бога, в якім Христос бувши, доконав спасення.

З Гавриїлом вихваляймо і з пастухами прославляймо, кажучи: Богородице, моли з тебе воплоченого за наше спасення.