Собор Пресвятої Богородиці: привітання на свято, картинки українською мовою, вірші і проза

8 січня віряни святкують велике свято — Собор Пресвятої Богородиці. Привітання у віршах та прозі можна надіслати своїм друзям та близьким. Також ТСН.ua підібрав для вас картинки українською мовою.

Собор Пресвятої Богородиці святкують наступного дня після Різдва Христового. Цього дня віряни прославляють не лише Діву Марію, яка народила Спасителя людства, але й усіх людей, які пов'язані з Ісусом Христом: святого Йосипа, апостола Якова, царя Давида. В народі 8 січня здавна називали "Бабині каші", тому що цей день вважався суто жіночим. Ходили в гості до вагітних та породіль, приносили смаколики, а також молилися за здоров'я жінки і дитини.

ТСН.ua зібрав вітання в Собор Пресвятої Богородиці, картинки українською мовою, які можна надіслати рідним, друзям, знайомим, щоб привітати з цим великим святом.

Собор Пресвятої Богородиці: вітання

Собор Пресвятої Богородиці

В цей день святкує вся сім'я,

Бажаєм захисту заступниці,

Шануймо це святе ім'я!

Собор Пресвятої Богородиці: привітання / Фото: ТСН.ua

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Вітаю з днем Собору Пресвятої Богородиці і щиро хочу побажати милості Божої Матері і небесного захисту від бід, доброї удачі та світлого щастя в житті, щирої любові та вічної благодаті, великодушності та милосердя.

Собор Пресвятої Богородиці: привітання / Фото: ТСН.ua

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Собор Пресвятої Богородиці

Справляє сьогодні народ.

Зберігає нехай Свята від горя вас,

Образи, печалі, негараздів.

Нехай захистить від зради,

Нехай сили вам в житті дає,

Молитва Ісусової Матері

Нехай завжди вас врятує.

Собор Пресвятої Богородиці: привітання / Фото: ТСН.ua

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В день Собору Пресвятої Богородиці, бажаю, щоб в кожній родині оселилося щастя. Нехай доля подбає про кожну людину і нагородить здоров'ям, радістю, виконанням бажаного і процвітанням!

Собор Пресвятої Богородиці: привітання / Фото: ТСН.ua

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Тих хто під час пологів допомагає

Нехай Господь благословляє,

А хто діточок бажає

Нехай до ікони припадає –

Богородиця почує

І подарує Вам діточок!

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