Собор УПЦ московського патріархату ухвалив рішення про повну самостійність і незалежність Української православної церкви від російської

Собор УПЦ московського патріархату ухвалив рішення про повну самостійність і незалежність Української православної церкви від російської

Собор висловив незгоду з позицією патріарха московського і всієї Русі Кирила щодо війни в Україні.

Собор Української православної церкви, який відбувся 27 травня 2022 року в місті Києві, розглянув питання церковного життя, що виникли внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України.

За результатами роботи, Собор ухвалив рішення про повну самостійність і незалежність Української православної церкви від російської.

Собор, крім того, ухвалив таке:

засудив війну в Україні;

попросив Україну та Росію продовжити мирні перемовини;

висловив незгоду з позицією патріарха Кирила щодо війни в Україні;

висунув умови Православній церкві України для того, щоб між ними відбувся діалог.

Повний текст постанови опубліковано на сайті УПЦ.

Як повідомлялося, московський Патріарх Кирило продовжує підтримувати вбивства та звірства російських окупантів в Україні. Священнослужитель щоразу вигадує нові виправдання для звірств військових РФ проти українців. Зокрема, він заявив: "Росія – миролюбна країна", а служба в армії Росії – це "подвиг".

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