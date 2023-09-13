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SOCAR бере участь у відновленні Ірпінської міської поліклініки

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SOCAR бере участь у відновленні Ірпінської міської поліклініки

Будуть профінансовані відновлення фасаду та капітальний ремонт даху, що були пошкоджені під час бойових дій у місті.

Крім того, минулого року компанія SOCAR профінансувала ремонт пошкодженого ліцею «Лінгвіст» в м. Ірпінь.

Було повністю оновлено покрівлю будівлі, відремонтовано класні кімнати, а також спортзал та бомбосховище, замінено віконні рами, встановлено нові радіатори опалення, проведено косметичні роботи.

Також з метою вирішення проблеми з електрикою загальноосвітня школа була забезпечена генератором.

Цього року стіни будівлі було утеплено, що допоможе вирішити проблеми з опаленням ліцею.

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©
Дата публікації
Перегляди
118
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