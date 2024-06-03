SOCAR, MONATIK та БФ "Твоя опора" оголошують збір коштів на психосоціальну допомогу дітям

Сьогодні на АЗК SOCAR стартував благодійний проєкт «Обійми крилами» у співпраці з MONATIK та благодійним фондом «Твоя опора». В рамках проєкту – з продажу спеціальних благодійних горняток та листівок – збиратимуться кошти для Сімейного центру ментального благополуччя «Твоя опора».

Також долучитися до проєкту можна зробивши благодійний внесок у застосунку SOCAR.

Після деокупації в Бучанський район повернулися місцеві мешканці та приїхали вимушені переселенці з територій, де ведуться активні бойові дії. Зараз в районі зареєстровано понад 100 000 дітей – ті, хто пережили окупацію або повернулися після евакуації.

Саме діти – найбільш вразлива категорія українців серед тих, хто пережив жахи війни. І зараз вони теж знаходяться під її негативним впливом. ПТСР, тривожність, депресія, відчуженість, складність у встановленні соціальних зв’язків – з цими та іншими розладами працюють в Сімейному центрі ментального благополуччя «Твоя опора». Тут допомагають дітям та членам їх сімей подолати психологічні наслідки війни, зміцнити психологічну стійкість та проживати якісне життя.

«Так багато дітей, які втратили безтурботне дитинство, які через те, що вони пережили, втратили можливість мріяти, відчувати себе у безпеці, знаходити нових друзів. Але в наших силах допомогти їм повернутися до якісного життя. Тому ми й вирішили створити спільний проєкт «Обійми крилами» та оголосити збір коштів для Сімейного центру ментального благополуччя. Хочу висловити вдячність за співпрацю фонду «Твоя опора», який надає таку необхідну сьогодні допомогу постраждалим. А також ми вдячні та дуже раді, що до нашої акції доєднався MONATIK, який дійсно багато робить для українців у ці важкі часи», - каже Олена Осипчук, PR-директор SOCAR Energy Ukraine.

«Разом з Фондом «Твоя опора» в нас багаторічна історія допомоги українцям. З початку повномасштабної війни ми сконцентрували зусилля на допомогу дітям та родинам з деокупованих та прифронтових територій. Саме тому ми вирішили об'єднатися та створити проєкт «Обійми крилами», який направлений на збір коштів на психосоціальну допомогу дітям. Я з невимовним натхненням розробляв дизайн горняток та листівок, яким можна «дати життя» (паперові листівки можна буде посадити і з них народиться нове життя). Вдячний SOCAR за те, що стали партнерами в спільній ініціативі. Разом ми зможемо зібрати ще більшу суму для нашого майбутнього покоління», - розповідає MONATIK

«Здорові та щасливі діти — це наші надія та майбутнє. Тому настільки важливо вже нині подбати про їх ментальне здоров’я. Ми щиро вдячні нашим партнерам АЗК SOCAR і MONATIK за підтримку українців у ці нелегкі часи та активну участь в допомозі нашим підопічним. Це неймовірно круто, коли обʼєднуються зірки, бізнес та благодійники - ми посилюємо один одного і разом можемо зробити значно більше добрих справ. Я щоразу неймовірно радію за ініціативи в такій колаборації. І зараз, завдяки проєкту «Обійми крилами», ми надаватимемо допомогу ще більшій кількості дітей. Тож, запрошую насолоджуватися улюбленими напоями в благодійних горнятках з ластівкою та долучатися до великої доброї справи», - зазначає засновниця та генеральна директорка БФ "Твоя опора" Валерія Татарчук.