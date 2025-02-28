SOCAR, MONATIK та БФ "Твоя опора" зібрали понад 2 млн грн на психосоціальну допомогу дітям

Зібрані кошти направлено до Сімейного центру ментального благополуччя «Твоя опора», де допомагають дітям та їхнім сім'ям подолати психологічні наслідки війни. Тут діти та їхні родини можуть отримати необхідну підтримку, щоб подолати наслідки пережитого та повернутися до повноцінного життя.

Особливо гострою є ситуація в Бучанському районі, де проживає понад 100 тисяч дітей, які пережили окупацію або повернулися після евакуації. Багато з них страждають від ПТСР, тривожності, депресії та інших психологічних розладів.

«Допомога, яку надає Сімейний центр ментального благополуччя «Твоя опора», є надзвичайно важливою. Ми щиро дякуємо всім, хто долучився до цього благодійного проєкту та допоміг зібрати кошти на підтримку дітей, які постраждали від війни. Завдяки нашим спільним зусиллям ще більше дітей отримає необхідну психологічну підтримку та матиме повноцінне життя», - каже Олена Осипчук, PR-директор SOCAR Energy Ukraine.

«Якщо моя присутність на ініціативі здатна привернути більше уваги, допомогти зібрати більше коштів і стати частиною нашої спільної історії — я завжди радо долучаюся. Нас із фондом «Твоя опора» поєднує багато: благодійні збори під час турів, допомога ВПО, соціальні ініціативи. Тому, коли Валерія Татарчук запропонувала мені долучитися, я без вагань погодився та створив кастомні дизайни для наших листівок і горняток. Я щиро вдячний українському бізнесу, який підтримує такі ініціативи та об’єднує навколо них людей», - зазначає MONATIK.

«Дитяча психіка дуже вразлива, особливо під час війни. Наш центр ментального благополуччя – це місце, де діти знаходять підтримку, безпеку та можливість відновитися. Завдяки партнерам, таким як SOCAR та MONATIK, ми можемо допомагати ще більшій кількості сімей, які потребують психологічної підтримки. Разом ми повертаємо дітям віру в добро та майбутнє», - коментує засновниця БФ "Твоя опора" Валерія Татарчук.