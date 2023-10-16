SOCAR оголошує збір коштів на високофункціональні протези для постраждалих українців

В рамках проєкту SOCAR збиратиме кошти з продажу благодійних горняток з кавою та шнурівок для взуття. Також бажаючі можуть задонатити у застосунку SOCAR. Зібрані кошти будуть передані до Superhumans Center – всеукраїнського сучасного центру з протезування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної підтримки постраждалих від війни дорослих (військових та цивільних) і дітей.

«Більшість людей, які не зазнали важких тілесних ушкоджень, напевно, не задумуються, що всі ті фізичні можливості, які вони мають, для постраждалих, на жаль, перетворилися на майже недосяжні суперможливості. Superhumans Center повертає українцям ці суперможливості. Свої послуги центр надає пацієнтам безплатно і, звичайно, потребує фінансової підтримки. Оскільки для SOCAR Energy Ukraine одним з пріоритетних напрямків діяльності є гуманітарна підтримка українців, ми не вагаючись ухвалили рішення про запуск благодійного проєкту із Superhumans. І запрошуємо всіх допомогти українцям повернути суперможливості!», - Олена Осипчук, PR-директор SOCAR Energy Ukraine.

«Ми щасливі разом з SOCAR та його клієнтами повертати людей до активного життя: сідати за кермо, заправляти своє авто, ходити на роботу, їсти соковитий донер та грати у футбол зі своїми дітьми. І сьогодні кожен може долучитися до можливості повернути українцям, які втратили кінцівки, свободу рухів. Віримо, що завдяки нашій співпраці, хтось зможе знову завʼязати самостійно шнурки та взяти в руки горнятко з кавою» - Ольга Руднєва, CEO Superhumans Center.