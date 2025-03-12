SOCAR, Святослав Вакарчук та БФ "Твоя опора" оголошують збір коштів на реанімаційні системи

Сьогодні на АЗК SOCAR стартував благодійний проєкт «Океан Добра», який реалізується у співпраці зі Святославом Вакарчуком ( Океан Ельзи) та благодійним фондом «Твоя опора». Мета проєкту – зібрати кошти на придбання сучасних реанімаційних систем для новонароджених і недоношених дітей, які потребують інтенсивної терапії. Ці системи будуть передані медичним закладам у Дніпрі, Києві та Одесі.

Кожен охочий може зробити свій внесок, придбавши спеціальне благодійне горнятко чи ароматизоване саше на АЗК SOCAR, або через мобільний застосунок SOCAR.

«Друзі, долучайтесь до нашого важливого благодійного проєкту і давайте разом допоможемо закупити спецобладнання для наших найменших, щойнонароджених діток. Берете каву чи чай на заправці? Не забудьте до них обов'язково взяти благодійне горнятко. Щиро вдячні наперед всім, хто долучиться до доброї справи», - закликає Святослав Вакарчук.

«Кожна врятована дитина – це ще одна перемога життя над обставинами. Реанімаційні системи для новонароджених – це шанс для тих, хто тільки-но з’явився на світ, але вже бореться за життя. Ми віримо, що разом із небайдужими людьми, SOCAR та Святославом Вакарчуком зможемо допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Долучайтеся до “Океану Добра” – і нехай хвиля добрих справ змінює світ!», - зазначає засновниця БФ "Твоя опора" Валерія Татарчук.

«Ці реанімаційні системи є дуже важливими для підтримки здоров'я та безпеки новонароджених, особливо тих, хто народився раніше терміну. Основна функція такої системи полягає в тому, щоб допомагати дитині зберігати оптимальну температуру тіла, що є критично важливим у перші дні її життя. Ми вдячні Святославу Вакарчуку та фонду «Твоя опора», які одразу відгукнулись на нашу пропозицію взяти участь у проєкті «Океан Добра». Продовжуємо робити добрі справи разом, долучайтесь!», - каже Олена Осипчук, PR-директор SOCAR Energy Ukraine.