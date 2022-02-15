Соціальна допомога на дитину 2022 року: в березні буде збільшення виплат / pixabay.com

Соціальна допомога на дитину збільшиться в березні 2022 року: хто отримає 400 гривень надбавки

Соціальна допомога на дитину збільшиться в березні 2022 року: хто отримає 400 гривень надбавки

Щомісячну соціальну допомогу на кожну третю і наступну дитину в багатодітній сім’ї збільшать на 400 гривень вже у березні 2022 року. ТСН.ua розповідає, хто отримає виплату і як це зробити.

За словами міністерки соціальної політики Марини Лазебної в березні 2022 року в Україні заплановані комплексні системні заходи, які направлені для підтримки найбільш вразливих верств населення, а саме багатодітних сімей та інвалідів.

Соціальна допомога на дитину була введена в квітні 2019 року. З того часу батьки щомісяця отримують грошову допомогу на кожну третю і наступну дитину у розмірі 1700 гривень. Допомога надається до того часу, поки дитині не виповнилося 6 років. З березня 2022 року розмір соціальної допомоги на дитину збільшиться на 400 гривень (тобто сума складатиме вже 2100 гривень).

Щомісячна соціальна допомога на дитину надається всім багатодітним сім’ям, які отримали відповідне посвідчення. До прикладу, якщо в сім’ї є четверо дітей, двоє з яких ще не досягли шестирічного віку, батьки будуть отримувати щомісячну грошову допомогу на кожного з них по 2100 гривень.

Як отримати соціальну допомогу на дитину? Одному з батьків потрібно звернутися до територіального відділення соціального захисту населення та написати заяву на виплату коштів.