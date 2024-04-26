Соціальна оренда: в Україні хочуть зробити житло доступним для всіх – законопроєкт

В Україні така оренда поки – рідкість, однак вона могла б вирішити проблему житла принаймні для внутрішніх переселенців.

В Україні презентували законопроєкт "Про основні засади житлової політики", який регулює надання "доступного житла". Цим документом можуть запровадити новий вид оренди – соціальної.

Про те, що являє собою новий законопроєкт йдеться в матеріалі OBOZ.UA.

Доступна оренда житла: як це працює

У Польщі, Угорщині, Німеччині і будь-якій країні ЄС малозабезпеченим пропонують оренду соціального житла. У Фінляндії 50% від всього житла, яке здається в оренду, – соціальне. У Данії – 20%. В Україні цей показник у рази менший – всього 1,5%. Зазвичай це квартири у віддалених районах, у старих будинках.

Соціальна оренда передбачає можливість жити в квартирах, які належать місцевим громадам, сплачуючи невелику оренду плату. Згідно з досвідом ЄС, вартість соціальної оренди може бути до 10 разів меншою від ринкової вартості.

Передусім соціальна оренда має стосуватись вимушених переселенців. А таких в Україні – 5 млн осіб.

Наприклад, у Львові під час повномасштабної війни вартість оренди злетіла на 60%, у середньому це 16 тис. грн за однокімнатну квартиру. Саме у цьому місті і планують звести один із перших нових багатоквартирних соцбудинків. Єврокомісія виділила 19,5 млн євро на будівництво 8 багатоквартирних будинків. Тут зможуть жити близько 700 ВПО.

"В Україні у приватній власності перебуває 98% житлової нерухомості. Тож у міст немає достатньої кількості нерухомості, щоб запропонувати соціальну оренду тим, хто не може собі дозволити платити за ринковими цінами. Водночас ринок оренди майже повністю перебуває у тіні: його неможливо регулювати. Якщо в західних країнах держава може спонукати здавати в оренду житло малозабезпеченим, пропонуючи податкові пільги, компенсації з бюджету тощо, в Україні податки з доходів від оренди зазвичай не сплачують, а сам факт заробітку приховується", – йдеться у матеріалі.

Також у Комітеті ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування кажуть, що можна використати для будівництва соціального житла арештовані активи РФ.

Нагадаємо, понад 20 жителів Сумщини евакуювали на Буковину. Їх вивезли з Сумщини. Останні кілька тижнів ворог знищував цю прикордонну громаду керованими авіаційними бомбами та іншим озброєнням.

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