Соціальні електронні картки для українців: в Україні діджиталізують соціальну сферу – де вже впровадили інновацію

В соціальній карті буде видно послуги, які надавалися людині.
В Україні в чотирьох областях запустили бета-тестування "системи електронного кейс-менеджменту". Це персональні соціальні карти українців.
Про це повідомили в Мінсоцполітики.
"Тепер з'являється електронна персональна картка людини з її соціальною історією, приблизно так само, як електронна медична картка пацієнта з історією лікування", – розповіли в міністерстві.
Там також додали, що в соціальній картці буде видно послуги, які надавалися людині, щоб вивести її зі складної життєвої ситуації.
Тестування пройде в чотирьох пілотних областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській і Черкаській.
Головний принцип дії системи:
- людина звертається по соціальну допомогу;
- інформація про неї потрапляє до кейс-менеджера;
- кейс-менеджер за допомогою планшета оцінює, що потрібно людині та що їй може запропонувати держава.
Все це відбувається в єдиній електронній системі.
"Маючи чітке уявлення про увесь перелік наявних у громаді ресурсів, людина зможе сама обирати соціальні послуги для вирішення своєї ситуації. Нова система допоможе найефективніше співпрацювати з кейс-менеджером та обирати найкращі рішення для виходу із кризи", – роз'яснили в Мінсоцполітики.
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