Соціальні мережі рясніють повідомленнями про вибухи на Дніпропетровщині

Відразу після опівночі 28 липня 2022 року у місцевих пабліках у соціальних мережах Дніпра з’явилася інформація про вибухи.

Пізніше уточнювалося, що, за попередньою інформацією, прильотів у Дніпрі не було. А вибухи були чутні в області.

Наразі з’ясовуємо, що це були за вибухи. Офіційної інформації з цього приводу поки не було.

Не нехтуйте особистою безпекою і прямуйте в укриття. Будьте у безпечному місці.

Також голова Нікопольської військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив, що слід бути обережними.

«Друзі, нагадую про небезпеку обстрілів з боку окупантів. Небезпека реальна для сіл, селищ та міст нашого району розташованих на березі Каховського водосховища», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські окупанти вночі 27 липня обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині.

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