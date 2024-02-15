Соцмережа Х Ілона Маска продає "галочки" терористам і російським державним ЗМІ

В самій компанії кажуть, що вивчили звіт і в разі потреби вживуть заходів.

Соціальна мережа Х, яка належить американському мільярдерові Ілону Маску, продає свою синю "галочку" терористам із "Хезболли", російським державним ЗМІ і не тільки.

Про це йдеться у звіті Tech Transparency Project.

Зазначається, що Мережа Х приймала платежі від акаунтів, що включають лідерів "Хезболли", хуситів і державні ЗМІ Ірану та Росії.

"Підписки, які коштують 8 доларів на місяць, пропонують користувачам синю "галочку", яка раніше була доступна лише перевіреним користувачам, наприклад, знаменитостям, та більш ефективне просування за алгоритмом соцмережі", – йдеться у повідомленні.

Попри те, що офіційні умови обслуговування Twitter забороняють людям та організаціям зі списку санкцій США здійснювати платежі на платформі, було виявлено 28 аккаунтів підсанкційних осіб із синьою "галочкою". Серед виявлених осіб – лідер "Хезболли" Хасан Насралла.

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Він отримав "галочку" ще торік у листопаді. В соцмережі він часто публікує випуски новин і меми, які висміюють США та Ізраїль. Серед верифікованих "галочкою" акаунтів є хусити, які нещодавно почали нападати на американські та інші кораблі в Червоному морі.

"Ми були здивовані, виявивши, що X надає преміум-послуги широкому колу груп, проти яких США запровадили санкції за тероризм та іншу діяльність, що завдає шкоди національній безпеці. Це ще одна ознака того, що X втратила контроль над своєю платформою", – заявила Кеті Пол, директорка Tech Transparency Project.

В самій компанії кажуть, що вивчили звіт і в разі потреби вживуть заходів.

Раніше ми писали, що компанія мільярдера Ілона Маска X, раніше відома як Twitter, подала позов проти Media Matters та її автора Еріка Гананокі через нібито "навмисно неправдивий звіт" про антисемітизм на платформі.

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