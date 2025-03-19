Кропивницький переживає одну із найбільших повітряних атак за всю війну – що каже влада

Про наслідки атаки, та про те, чи є жертви в результаті удару голова ОВА не уточнив.

Сьогодні уночі, з 19 на 20 березня, російські окупанти спрямували на Кропивницький свої ударні "Шахеди".

Про це пишуть Повітряні сили ЗС України.

Місцеві жителі у коментарях в соцмережах у і розмові з журналістом ТСН.ua підтверджують, що це напевно, найбільша повітряна атака на місто за весь час повномасштабної війни. Такої кількості вибухів за такий короткий проміжок часу у Кропивницькому ще не чули.

"Б'ють просто по місту. Не встигають збивати. Все гуде, наче на мотогонках. Такого ще не було", – розповів нам житель Кропивницького Богдан.

Голова Кропивницької ОВА Андрій Райкович повідомив, що ворог атакує житлові мікрорайони міста.

"Під ударом Новомиколаївка, Балашівка (мікрорайони Кропивницького – Ред.). В повітрі ще ворожі БпЛА. Прошу всіх не панікувати і максимально бути в безпеці. Всі служби працюють. Друзі, в кого, не дай Бог поранення чи опіки, негайно звертайтесь в швидку. Всі лікарні міста готові приймати", – повідомив він.

Про наслідки атаки, та про те, чи є жертви в результаті удару голова ОВА не уточнив.

Нагадаємо, президент Зеленський сказав, що обіцянка росіян "негайно" припинити атакувати Україну ракетами та дронами, яку Путін нібито дав Трампу під час телефонної розмови, наразі не працює.

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