Сода для гарного врожаю помідорів: незвичайні способи використання

Харчова сода є копійчаним засобом, який може приносити чималу користь не тільки в кулінарії, але і в саду і городі, допомагаючи вирішувати численні проблеми. Розказуємо незвичайні способи застосування соди для вирощування помідорів у матеріалі ТСН.ua
Водний розчин харчової соди чинить противірусну, антибактеріальну дію, захищає томати від шкідливих комах, активує внутрішні сили рослини для протистояння хворобам та передчасного в'янення листя
Харчова сода у боротьбі з хворобами
Харчова сода успішно бореться з фітофторозом томатів. У випадку фітофторозу профілактика є ефективнішою ніж лікування, тому бажано оприскувати помідори розчином соди вже через кілька тижнів після висадки розсади в ґрунт. Обробку потрібно проводити декілька разів, з інтервалом в 7-10 днів. Таким чином можна запобігти не лише появі фітофторозу на кущах томатів, а й заодно поліпшити смакові якості плодів, що достигають. Щоб приготувати розчин, потрібно розчинити три столові ложки соди на десять літрів води.
Для профілактик фітофторозу та інших хвороб можна використовувати такий розчин. В 1 літрі води розчиніть столову ложку соди, 15 мл олії та 30 грамів натертого на тертці господарського мила. Раз на два тижні обприскуйте цим розчином томати.
Сода добре зарекомендувала себе у боротьбі з борошнистою росою. Для обприскування проти борошнистої роси готують таку суміш. На 10 літрів води 50 г соди та подрібненого господарського мила, оприскують помідори не частіше раз на тиждень, 10 днів.
Для боротьби з попелицею, павутинним кліщем роблять розчин з 75 г соди та 10-літрів води. Приготовленим розчином обприскують листя і стебла рослини з частотою раз в тиждень.
Харчова сода для підживлення томатів
Для стимуляції росту, покращення врожайності приготуйте 1%-й розчин соди - у відрі теплої води розчиніть пару чайних ложок соди. Цим розчином поливайте грядки у вечірній час з частотою один раз на тиждень. Не поливайте рослину у надмірно спекотні дні. Спостерігайте за реакцією томатів на добриво з харчової соди. При появі перших ознак хвороби, поразки комахами обприскуйте помідори цим же розчином соди. Якщо на листочках і стеблах з`явилися опіки, що свідчить про перенасичення ґрунту содою, проміжки часу між поливами та обприскуваннями треба збільшити.
Коли на помідорах з'являться зав’язі, щоб овочі були соковитими та смачними поливайте томати 3,5%-м содовим розчином та періодично обприскуйте листя 0,5%-м розчином харчової соди.
Якщо пожовкло листя розсади, обприскайте томати розчином харчової соди.
У висадженої розсади томатів, так само як і у інших овочевих культур пожовтіли листочки можуть опадати. Щоб попередити це, оприскуйте рослини слабо концентрованим розчином соди, а саме розчиніть одну ст.л соди в 10 л води. Обприскати цим розчином помідори потрібно тричі - на початку липня, в кінці липня, у середині серпня. Вчасно оброблені листочки збережуть свій здоровий зелений колір.
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