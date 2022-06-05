Сода для гарного врожаю помідорів: незвичайні способи використання

Харчова сода є копійчаним засобом, який може приносити чималу користь не тільки в кулінарії, але і в саду і городі, допомагаючи вирішувати численні проблеми. Розказуємо незвичайні способи застосування соди для вирощування помідорів у матеріалі ТСН.ua

Водний розчин харчової соди чинить противірусну, антибактеріальну дію, захищає томати від шкідливих комах, активує внутрішні сили рослини для протистояння хворобам та передчасного в'янення листя

Харчова сода у боротьбі з хворобами

Харчова сода успішно бореться з фітофторозом томатів. У випадку фітофторозу профілактика є ефективнішою ніж лікування, тому бажано оприскувати помідори розчином соди вже через кілька тижнів після висадки розсади в ґрунт. Обробку потрібно проводити декілька разів, з інтервалом в 7-10 днів. Таким чином можна запобігти не лише появі фітофторозу на кущах томатів, а й заодно поліпшити смакові якості плодів, що достигають. Щоб приготувати розчин, потрібно розчинити три столові ложки соди на десять літрів води.

Для профілактик фітофторозу та інших хвороб можна використовувати такий розчин. В 1 літрі води розчиніть столову ложку соди, 15 мл олії та 30 грамів натертого на тертці господарського мила. Раз на два тижні обприскуйте цим розчином томати.

застосування соди для покращення врожаю помідорів

Сода добре зарекомендувала себе у боротьбі з борошнистою росою. Для обприскування проти борошнистої роси готують таку суміш. На 10 літрів води 50 г соди та подрібненого господарського мила, оприскують помідори не частіше раз на тиждень, 10 днів.

Для боротьби з попелицею, павутинним кліщем роблять розчин з 75 г соди та 10-літрів води. Приготовленим розчином обприскують листя і стебла рослини з частотою раз в тиждень.

Харчова сода для підживлення томатів

Для стимуляції росту, покращення врожайності приготуйте 1%-й розчин соди - у відрі теплої води розчиніть пару чайних ложок соди. Цим розчином поливайте грядки у вечірній час з частотою один раз на тиждень. Не поливайте рослину у надмірно спекотні дні. Спостерігайте за реакцією томатів на добриво з харчової соди. При появі перших ознак хвороби, поразки комахами обприскуйте помідори цим же розчином соди. Якщо на листочках і стеблах з`явилися опіки, що свідчить про перенасичення ґрунту содою, проміжки часу між поливами та обприскуваннями треба збільшити.

Коли на помідорах з'являться зав’язі, щоб овочі були соковитими та смачними поливайте томати 3,5%-м содовим розчином та періодично обприскуйте листя 0,5%-м розчином харчової соди.

Якщо пожовкло листя розсади, обприскайте томати розчином харчової соди.

У висадженої розсади томатів, так само як і у інших овочевих культур пожовтіли листочки можуть опадати. Щоб попередити це, оприскуйте рослини слабо концентрованим розчином соди, а саме розчиніть одну ст.л соди в 10 л води. Обприскати цим розчином помідори потрібно тричі - на початку липня, в кінці липня, у середині серпня. Вчасно оброблені листочки збережуть свій здоровий зелений колір.

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