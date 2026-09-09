Софія Яблонська — перша українська тревел-блогерка, яка підкорила світ. Фото: renews.com.ua

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Софія Яблонська — жінка з неймовірною біографією, мандрівниця, операторка, режисерка, журналістка, авторка книжок-бестселерів та фільмів про екзотичні країни. Вона об’їздила Північну Африку, Південно-Східну Азію, Північну і Південну Америки, Індонезію, Нову Зеландію, Австралію. Якби вона жила сьогодні, її, певно, називали б тревел-блогеркою з мільйонною аудиторією.

ТСН.ua пише про сміливу українку, яка об’їздила пів світу у той час, коли панянки навіть свої міста не залишали.

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Що відомо про Софію Яблонську

Софія Іванівна Яблонська народилася 15 травня 1907 року в селі Германів на Львівщині у родині священника. Попри суворе виховання, їй вдалось освоїти чимало прогресивних курсів: машинопису, комерційної діяльності і навіть драматургії. Кінематограф, який тільки виходив в маси, дуже захопив дівчину.

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Певний час Софія керувала кінотеатром у Тернополі, що дозволило зібрати їй бюджет для поїздки за кордон.

1927 року 20-річна Софія їде до Парижу вивчати кінематографічну справу. Тоді ж знайомиться з письменником та мандрівником Степаном Левинським, а потім — із знаним ловеласом Володимиром Винниченком.

Софія Іванівна Яблонська

У Парижі жінка не соромиться жити в цивільному шлюбі з художником Крістіаном Кальяром. Надихнувшись розповідями чоловіка про Африку, вирушає до Марокко. Касабланка — Маракеш — Маґадор — Тарудан — Аґадір — такий маршрут охопила мандрівниця за чотири місяці.

У в’єтнамських диких горах її кусає гадюка, яку тубільці називають «зрадливим листком смерті», вона полює на тигра в Лаосі, хворіє на малярію, потрапляє на імператорське весілля у Аннамі. Усі ці неймовірні пригоди для галицьких часописів вона підкріплює світлинами.

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На Бора-Бора, де вона стала однією з перших європейок із камерою, Софія згадувала: «Місцеві жителі дозволили мені знімати їх і назвали мене Теурою — червоною птахою».

У мандрах Софія завжди пам’ятала про своє коріння: «Я малювала мапу України… ці пояснення я знаю краще за молитву, бо частенько трапляється мені повторювати їх чужинцям, що нічого не знають про наше існування».

Після мандрів Софія повернулася до Львова — повні зали слухачів захоплено слухали її розповіді. Для багатьох подорожі були нездійсненною мрією, тому історії Яблонської ставали вікном до незнаного раніше світу.

Однак 1939 року Софія назавжди покинула Україну.

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«Я пішла в широкий світ, щоб знайти там те, чого мені бракувало вдома — волю і простір». Навіть у найтепліших краях вона берегла три реліквії: «Кобзар», ляльку-гуцулку та дерев’яну мищину.

Софія Іванівна Яблонська. Фото: localhistory.org.ua

Удари долі і останні роки

Другу світову війну жінка з сім’єю пережила в Індокитаї. На похороні батька, який помер незабаром після приходу радянських військ до Галичини, 5 жовтня 1939 року, вона не змогла побувати. За переказами, отець Іван Яблонський до смерті тримав листи від доньки за образами у себе в хаті і, молячись до Бога, водночас молився за свою Софію.

1946 року у Парижі жінка почала працювати декоратором-флористом, до чого виявила неабиякий хист. Також Софія забрала до себе матір. Смерть останньої 1948 року стала важким ударом для неї. Згодом сталися ще дві непоправні втрати: в алжирській війні загинув її старший син, а 1955 року помер чоловік.

Життя Софії трагічно обірвалося 4 лютого 1971 року внаслідок автотрощі.

«Блискуча хроніка світового круїзу стала загальнодоступним здобутком європейців, — пише історик Ярослав Поліщук, — Її відверта, смілива, розкута й щира проза справляла скандальний вплив на тогочасну інтелігенцію з її майже вікторіанською мораллю».

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