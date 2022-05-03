"Сьогодні була восьма операція, у мене зонди в горлі": постраждала у Дніпрі речниця ДСНС розповіла про свій стан

"Сьогодні була восьма операція, у мене зонди в горлі": постраждала у Дніпрі речниця ДСНС розповіла про свій стан

Постраждала під час російського обстрілу в Дніпрі пресофіцерка обласного управління ДСНС Євгенія Дудка перенесла вже вісім операцій та перебуває у лікарні майже місяць - з 10 квітня.

Про це вона розповіла у своєму Instagram.

Жінка подякувала усім небайдужим за допомогу та слова підтримки. Вона пояснила, що не може відповідати на дзвінки, бо у горлі - два зонди.

"Дорогі та найкращі люди для мене, особливо, які поруч у цей нелегкий для мене час. Так, ангели лікарів витягнули мене звідти при такому поранені, де дорога тільки в одну сторону. Шана вам, я цілую руку лікарю, кожному. На дзвінки відповідати не можу, у мене два зонди в горлі. Стосовно мого одужання - сьогодні була вже восьма операція. Усім дякую за допомогу і переживання", - написала Євгенія.

Нагадаємо, Росія завдала ракетних ударів по аеропорту у Дніпрі, унаслідок чого постраждали 5 рятувальників, які працювали на місці першої ворожої атаки. Серед них найбільше постраждала начальниця відділу зв’язківки із ЗМІ та роботи з громадськістю Євгенія Дудка.

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