Сьогодні День української писемності та мови: з нагоди свята відбудеться радіодиктант національної єдності

Сьогодні українці боряться за свою незалежність і право говорити в своїй країні рідною мовою.

Сьогодні, 9 листопада, наша держава відзначає День української писемності й мови. З нагоди свята традиційно проводиться радіодиктант національної єдності.

Коли та як долучитися до написання диктанту

Цього року попри війну він також відбудеться. Початок об 11:00. Авторкою тексту радіодиктанту є українська письменниця та режисерка, членкиня Українського ПЕН Ірина Цілик, читатиме його народна артистка, Герой України Ада Роговцева.

9 листопада об 11:00 увімкніть Українське Радіо чи Радіо Культура та прослухайте диктант. Також він транслюватиметься на телеканалах та діджитал-платформах Суспільного Мовлення.

Що зміниться цього року

У зв'язку з тим, що мільйони українців через війну опинилися в різних країнах світу, для них будуть облаштовані студії для написання диктанту. Тобто українці зможуть взяти участь у флешмобі, навіть якщо перебувають за кордоном.

"Де б ви не були, де б не знаходилися, пишіть радіодиктант національної єдності разом із нами. Ми не перевіряємо знання, це не форма контролю. Ми хочемо, щоб цей диктант писали люди різних професій та інтересів, аби показати всьому світові, як нас багато. Головне, що ми всі об’єднаємося", - наголошують організатори.

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Нагадаємо, що День української писемності та мови був започаткований Указом Президента в 1997 році. Дата припадає на важливе православне свято – день вшанування пам'яті Нестора Літописця. Саме він був послідовником творців писемності слов'ян Кирила і Мефодія. Дослідники вважають, що писемна українська мова починається з його праці. Нестор Літописець є автором неоціненного скарба нашої культури – "Повісті минулих літ".

Термін "українська мова" почали вживати від XVI століття, щоб позначити мову українців, які проживали на цих землях під час панування Речі Посполитої. Вона належить до слов’янської групи індоєвропейської мовної сім'ї. У світі налічується понад 45 мільйонів людей, які розмовляють українською мовою. Більша їх частина проживає в Україні. Цікавий факт – українська мова входить до третього десятка найпоширеніших у світі. У сучасній українській мові налічується понад 250 тисяч слів.

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