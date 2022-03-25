"Сьогодні до нас заїхали "гості": мер Кирилівки відмовив російським військовим у "співпраці" (відео)

Селище намагається продовжувати працювати у звичному режимі, щоправда, наскільки довго йому це вдасться - невідомо.

Сьогодні, 25 березня, до курортного селища Кирилівка в Запорізькій області прибули російські військові і запропонували тутешній владі співпрацювати з ними, на що отримали відмову.

Про це у своєму зверненні повідомив голова Кирилівської селищної ради Іван Малєєв.

"Сьогодні до нас заїхали "гості" – представники Російської Федерації, військові. Представилися військовою комендатурою міста Мелітополя. Запропонували співпрацювати. Ми, звісно, відмовилися. Я не знаю, як довго вони даватимуть нам працювати, але якби там не було, я прошу вас усіх зберігати спокій і не нервувати. Ми, як жили, так і живемо, як працювали, так і працюємо. Зберігаємо громадський порядок, контролюємо роботу комунальних підприємств", – сказав очільник селища.

Нагадаємо, у тимчасово захопленому Мелітополі російські окупанти будують свою військову базу на українському аеродромі. Водночас 70 військовослужбовців вчинили бунт, не виконують накази керівництва і відмовляються воювати проти України.