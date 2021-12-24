Сьогодні християни західного обряду святкують Святвечір

25 грудня християни західного обряду святкують Різдво Христове.

Святвечір сьогодні святкують християни західного обряду. Це сімейне свято, якого насамперед чекають діти, адже кожному дістанеться подарунок від Санта Клауса.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 24 грудня.

Зазначається, що Санта уже вирушив у дорогу зі своєї резиденції на північному полюсі – в містечку Рованіємі у фінській Лапландії. Через засніжений холодний ліс, на санях в упряжці з оленем Рудольфом він має за добу облетіти весь світ. Його пересування традиційно відстежують американські та канадійські військові. Все можна подивитися на сайті "Flightradar". Зараз Санта на санях з бортовим номером "о-хо-хо" саме пролітає над Азією.

Нагадаємо, 25 грудня за григоріанським календарем римо-католицька церква святкує Різдво Христове. Це одне з найголовніших свят в церковному календарі. Подія символізує повернення чистоти й духовності в світ. Адже народився той, хто повинен спасти людство в часи ненависті, лицемірства та жадібності. В це свято вся родина повинна зібратися разом. За традицією зранку під ялинкою дорослі та діти знаходять подарунки. Адже Різдво – це саме той час, коли потрібно ділитися радістю та дарувати тепло.

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