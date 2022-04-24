"Наші думки з мученицькою Україною": Вселенський патріарх у Великдень закликав до припинення війни

"Наші думки з мученицькою Україною": Вселенський патріарх у Великдень закликав до припинення війни

Варфоломій закликав до негайного припинення війни, яка підриває людську гідність.

Вселенський Патріарх Варфоломій привітав християн східного обряду з Великоднем та закликав до негайного припинення війни.

Про це йшлося у його проповіді після святкового богослужіння, - пише Укрінформ.

"Сьогодні вночі наші думки з мученицькою Україною та в усіх куточках землі, де панує насильство та порушення людської гідності… Попросімо Воскреслого Визволителя, що цьогорічна Пасха стане стимулом для відкриття гуманітарних коридорів, безпечних проїздів до дійсно безпечних районів для тисяч людей, оточених у Маріуполі, цивільних, поранених, літніх людей, жінок та великої кількості дітей. Те саме стосується і всіх інших регіонів України, де розгортається невимовна людська трагедія", - сказав Варфоломій.

Вселенський Патріарх закликав до негайного припинення війни, яка підриває людську гідність і є провокаційним порушенням Божої заповіді про любов до ближнього.

Нагадаємо, що раніше Збройні Сили України привітали українців зі Великоднем.

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